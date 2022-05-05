احلي من الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافية للحصول على اللون البني الغزالي بدون اي مواد كيميائية

صبغ الشعر بالقهوة والنسكافية، لتعديل المزاج والتخلص من صداع الرأس والشعور بالنوم نحتاج إلى كوب من القهوة أو النسكافيه، لزيادة التركيز والانتباه والقضاء على النسيان و الزهايمر المبكر، فهما من أكثر المشروبات المنتشرة في العالم، ولا تتوقف فوائد القهوة للجسم فقط بل تدخل في وصفات تنظيف البشرة من أي أوساخ وتوحيد لونها، وكذلك تدخل في مكونات صبغ الشعر بصبغات طبيعية، لتجنب استخدام الصبغات الكيميائية الضارة، فهي تساعد على إعادة اللون الأسود إلى الشعر وكذلك النسكافيه، وسوف نذكر لكم طريقة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافية.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة والنسكافية

تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من السموم الضارة، كما تحافظ على نمو الشعر ولمعانه، لأنها تقاوم تساقط الشعر وظهور الشيب المبكر، لذا فهي وصفة سريعة للتخلص من الشعر الأبيض، وكذلك النسكافيه فهو يساعد مع القهوة على اعادة لمعان الشعر، ويمكن تحضير وصفة القهوة والنسكافيه من خلال توافر المكونات التالية.

كوب من القهوة المغلية شديدة السواد.

ملعقة من البن كبيرة.

1 ملعقة كبيرة من النسكافيه.

ملعقتين من البلسم كبيرتين.

خطوات وطريقة التحضير

يتوافر في جميع المنازل القهوة والنسكافيه، حيث يعتاد الكثير على تناولهما بعد وجبة الإفطار للشعور بالنشاط أثناء أداء العمل، وتعتبر وصفة القهوة لتلوين الشعر مجربة وفعالة بشكل مضمون، وتساعد على إعادة رونق وجمال الشعر، لذلك سوف نلقي الضوء على خطوات تحضير واستخدام الوصفة.

أولاً نضيف البن إلى القهوة المغلية ونقلبهم.

بعدها نضيف النسكافيه والبلسم ونقلب جميع المكونات.

نوزع المزيج على الشعر ويتم لف الشعر لمدة ساعة.

لابد من شطف الشعر بالماء.

للحصول على اللون المطلوب يمكن تكرار الوصفة.

صبغ الشعر باللون البني الغزالي

المكونات

كوب من الماء المغلي.

عشر ملاعق من القهوة كبيرة.

طريقة التحضير