نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الموز لعمل الكيراتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة الموز لعمل الكيراتين الطبيعي سوف نذكرها لكم في هذا المقال، حيث يعتبر الموز من الفواكه المهمة للغاية لغذاء الشخص، لأن الموز يحتوي على الكثير العناصر الغذائية وأيضاً الفيتامينات، لذلك يوجد الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق لعلاج الشعر لأنه يمده بالكثير من العناصر الهامة ومن أمثلتها المغنسيوم وأيضاً البروتين.

طريقة كيراتين الشعر بالموز وزيت الزيتون

تستعمل هذه الوصفة لعلاج وتنعيم الشعر بطريقة فعالة للغاية، ولكن يتسبب الكرياتين الكيميائي في أضرار عديدة، لذلك يجب استخدام الكيراتين الطبيعي للحصول على أفضل نتائج، ومن أبرز الخطوات كالاتي:

المقادير

حبة من الموز.

ملعقتين من زيت الزيتون.

حبة من الأفوكادو.

كمية ضئيلة من خل التفاح.

طريقة التحضير

يتم مزج الموز مع الأفوكادو في وعاء وخلطهم بشكل جيد لكي يصبح المزيج متجانس وناعم.

بعد ذلك وضع زيت الزيتون ثم التحريك بشكل جيد.

يستعمل هذا المزيج على كل أجزاء الشعر وأيضاً الفروة ويتم ترك هذا المزيج لفترة ساعة كاملة.

ثم غسل الشعر بعد الانتهاء من هذه الفترة، باستعمال شامبو وماء فاتر.

يجب تخفيف خل التفاح مع لتر من الماء ومن الممكن غسله مرة ثانية.

الوصفة الثانية

تعتبر أيضًا من الوصفات الرائعة الطبيعية وهي كالتالي:

المقادير

حبتان من قشر الموز.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملعقتان من المايونيز.

طريقة التحضير

أولا يتم طحن قشر الموز حتى يصبح أملس وناعم بعد ذلك وضع إليه كلا من المايونيز وزيت الزيتون ويحرك المزيج لكي تتجانس كل المقادير.

بعد ذلك تجنب هذا المزيج لمدة تتراوح ساعة.

ثم وضع هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف وتركه لخمس ساعات على الشعر.

وفي النهاية يتم غسله بالشامبو والماء بطريقة جيدة.

طريقة عمل ماسك الموز والبيض للشعر

يوجد الكثير من الخطوات التي من الواجب اتباعها لكي يتم الحصول على أفضل النتائج الممتازة، ومن ضمن تلك الخطوات هي كالاتي:

المكونات

عدد اثنان حبة من الموز الناضج.

صفار بيضة واحدة.

طريقة التحضير