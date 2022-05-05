أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن وطرق الوقاية من عودة الوزن بعد فقدانه

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن هو الحلم الذي تبحث عنه العديد من النساء والرجال أيضاً وخاصةً بعد زيادة الوزن المكتسبة خلال شهر رمضان الكريم والتي ترجع إلي استهلاك كميات كبيرة من الحلويات والعصائر والشعور بالكسل وعدم القدرة علي ممارسة الأنشطة المختلفة خلال نهار رمضان، وهناك العديد من الأنظمة الغذائية المختلفة التي تساعد علي الوصول إلي الوزن المثالي في وقت قصير والتي تعمل علي تقليل الشهية عند تناول الطعام، هناك من يعتمد علي الرجيم النباتي لفقدان الوزن، كما يلجأ البعض إلي الصيام المتقطع حيث يمكن للشخص تناول الطعام لمدة 8 ساعات ويتم الصيام باقي اليوم ويستمر النظام لعدة أيام فقط خلال الأسبوع، ويلجأ البعض الأخر لاتباع نظام الكيتو دايت وغيرها من الأنظمة.

نظام غذائي لإنقاص الوزن

من خلال المقال يمكن التعرف علي مشروب سحري للتخسيس، أما عن النصائح الهامة التي يجب اتباعها في أي نظام غذائي المتوازن فهي كالتالي:

يجب شرب لترين من الماء فأكثر يومياً وخاصة بين الوجبات لتعزيز عملية التمثيل الغذائي.

تناول البيض في وجبة الإفطار أو أي مصدر بروتين ليساعد في تناول سعرات حرارية أقل مما يؤدي الي التخلص من الدهون وفقدان الوزن.

شرب القهوة السوداء بدون سكر لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة ويعمل الكافيين علي تحسين التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون.

تجربة الصيام المتقطع حيث أنه يعمل علي التقليل من فقدان كتلة العضلات.

التقليل تناول السكر قدر المستطاع.

يجب التقليل من تناول الكربوهيدرات مثل المعكرونة والأزر والخبز الأبيض حيث أنها ترفع نسبة السكر بالدم مما يؤدي الي الشعور بالجوع.

يجب إنقاص الوزن بشكل تدريجي إلي أن يتم الوصول إلي الوزن الصحي المطلوب.

استخدام أطباق صغيرة عند تناول الطعام

وطرق الوقاية من عودة الوزن بعد فقدانه

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الشوربة الحارقة للدهون، أما عن طرق تفادي اكتساب الوزن بعد الوصول إلي الوزن المثالي فهي كالتالي: