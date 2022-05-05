أسهل طريقة لعمل الأرز باللبن والمكسرات بدون فرن أحلى من الجاهز

يعتبر الأرز باللبن والمكسرات ، من أشهر أطباق الحلويات المشهورة في مصر والعديد من البلاد الأخرى وتقدمه الأسر المصرية بأكثر من طريقة وبإضافات ونكهات مختلفة يحبها الصغار والكبار، وأهم ما يميز هذا الحلى طعمه اللذيذ وسهولة تناوله خاصة للأطفال كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ومكوناته بسيطة جداً ومتوفرة داخل كل منزل، كما أنه غنى بالفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط فالكثير من السيدات تقوم بعمل الأرز باللبن بالمنزل للأطفال في وجبة الإفطار أو يمكن تناوله في السحور في شهر رمضان، ولكن للحصول عليه بالقوام المضبوط وبالطريقة الصحيحة سوف نقدم لكم متابعينا الكرم أفضل طريقة لعمل الأرز باللبن بالمكسرات بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل الأرز باللبن والمكسرات بالمنزل

يتكون هذا الحلى من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

لتر من الحليب السائل.

كوب أرز مصري.

سكر حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة قشطة.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف ماء.

للتزيين

مكسرات حسب الرغبة.

قرفة ناعمة حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الأرز باللبن والمكسرات بدون فرن خطوة بخطوة وهى كما يلى:-

أولاُ ينقى الأرز جيداً من أي شوائب ثم يغسل ويغطى بالماء ويترك لمدة ساعة. ثم نضع الحليب في وعاء على النار ثم يتم إضافة السكر إليه. يصفى الأرز المنقوع من الماء جيداً ثم يوضع في وعاء ويغطى بالماء مرة أخرى ثم يوضع الوعاء على النار ثم يتم تركه حتى يغلى وينضج نصف نضج. ثم يضاف خليط اللبن والسكر الساخن إلى الأرز ثم يترك على النار لمدة نصف ساعة على نار هادئة مع مراعاة تقليبهم كل حين والآخر حتى لا يلتصق بالوعاء. في وعاء آخر صغير يتم إذابة النشا في القليل من الماء البارد ثم يضاف إلى الأرز المغلي مع التقليب الجيد. ثم نستمر في تقليب الأرز مع النشا حتى نحصل على قوام مميز ومتجانس. ثم يتم إضافة الفانيليا والقشطة إلي الأرز ثم يتم التقليب مرة أخرى حتى ينضج الأرز تماماً.

طريقة التقديم