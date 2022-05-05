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كيك البسكويت الباردة من أحلى أنواع الكيك وأسرع أنواع الكيك الذي يتم تحضيره بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية والذي يمكنك تقديمه إلى أطفالك بإستمرار وأنتي واثقة من أنك تقدمين طعام صحي ومتكامل العناصر لهم، وأيضا هي حلوى سريعة وممتازة لتقديمها لضيوفك في كل المناسبات، اليوم سوف نقدم كيك البسكويت بالكاكاو بطريقة سهلة وسريعة بدون فرن وبدون بيض. طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن المكونات 400 جرام من بسكويت السادة.

نصف كوب كبير من الزبدة المذابة.

4 باكت من الكريم كرامل.

8 ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

10 قطع من البسكويت السادة.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام غير محلى.

4 كوب من الماء. طريقة التحضير نقوم بإحضار الكبة ونضع فيها 2 باكت من البسكويت السادة ونقوم بطحنه جيدا. ثم نضيف الزبدة السائلة للبسكويت السادة المطحون ونقوم بالطحن مرة أخرى حتى يمتزج البسكويت مع الزبدة. ثم نقوم بإحضار صينية بايركس ونضع فيها خليط البسكوت المطحون ونساوي البسكويت في الصينية جيدا حتى نحصل على طبقة متماسكة مسطحة وندخله الثلاجة لمدة ربع ساعة. وفي هذه الأثناء نقوم بصنع الطبقة الثانية من الكيك البارد. في إناء عميق على النار نقوم بوضع كوبين من الماء ونضيف له 2 باكت من الكريم كرامل واللبن البودر. نقوم بتقليب الخليط جيدا على النار وعندما يغلي نقوم برفعه من النار، ثم نتركه ليبرد قليلا. ثم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه 10 قطع من البسكويت السادة وعلبة صغيرة من القشطة ثم نضيف خليط الكريم كرامل الذي أعددناه. ثم نقوم بخفق المكونات جيدا حتى يذوب البسكويت مع المكونات. ثم نقوم بإخراج الصينية من الثلاجة ونضيف الطبقة الثانية من الكيك البارد وندخلها مرة أخرى الثلاجة لمدة خمس دقائق فقط. ثم نقوم بتحضير الطبقة الثالثة، في إناء على النار نضيف 2 كوب من الماء ونضيف 2 باكت كريم كراميل. ثم نضيف اللبن البودر والكاكاو الخام الغير محلى. ثم نقوم بالتقليب المستمر حتى يغلي الخليط، نقوم بإخراج الصينية من الثلاجة ونضيف إليها الطبقة الثالثة. ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعتين، ويمكن تزينها بشكولاتة بيضاء مبشورة أو داكنة أو بعض المكسرات المفرومة أو جوز الهند الناعم حسب الرغبة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بخطوات بسيطة - ثقفني

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