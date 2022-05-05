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هتعمليها أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل الكفتة البانيه للشيف فاطمة أبو حاتي هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أن الفراخ أو اللحمة البانية من ألذ الأكلات التي نقوم بتحضيرها ويحبها الأطفال وهي من الوجبات الخفيفة والتي يتم تحضيرها بسهولة وبدون أي تعب، وقامت الشيف فاطمة أبو حاتي بعمل وصفة مميزة بواسطة اللحمة وهي كفتة البانيه والتي يتم قليّها في الطاسة على البوتاجاز ولا تكلفك عناء تشغيل الفرن وسنقوم بتوضيح طريقة عملها بالتفصيل فيما يلي. طريقة عمل كفتة بانيه للشيف فاطمة أبو حاتي مكونات عمل الكفتة:- كيلو لحمة مفرومة.

نصف كوب كبير من الأرز المسلوق.

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المقطع.

رشة ملح.

فلفل أسود.

سكر أبيض.

جوزة طيب.

كوب دقيق أبيض كبير. مقادير تغطية الكفتة:- بقسماط أو عيش مطحون.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

رشة ملح.

فلفل.

ملعقتان كبيرتان من الحليب. خطوات وطريقة عمل الكفتة في المنزل:- قومي بوضع الأرز المسلوق مع اللحمة المفرومة والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبصل والسكر وجوزة الطيب وقلبيهم جيدًا في وعاء بلاستيكي مناسب.

اتركي الخليط يرتاح قليلًا لمدة ساعة تقريبًا ثم ابدئي في تشكيل كرات الكفتة أو قومي بعملها أصابع بحسب الرغبة وقومي بعد ذلك بتغطيتها بخلطة التغطية.

قومي بوضع العجينة في البقسماط والحليب والملح والفلفل الأسود والبيض والنشا واغمسيها جيدًا بداخلها حتى تتغلف تمامًا بمكونات التغطية.

ضعي الكمية المراد تحضيرها في الفريزر ساعة حتى تتماسك تمامًا ثم قومي بوضع طاسة القلي على النار وبها زيت كثير حتى يسخن.

ضعي الكفتة في الطاسة وقلبيها على كل جوانبها حتى يتم تحميرها ثم قومي بإخراجها على مناديل ورقية حتى تمتص الزيت وتصبح صحية أكثر. نجاح كفتة الفراخ البانيه يجب أن يكون اللحم مفروم مرتين حتى تنجح الطريقة ويجب أن يتم إدخال أكثر من نوع لحم.

اعجني الكفتة جيدًا حتى يتم عملها خطوط رفيعة جدًا.

اسلقي الأرز قبل وضعه على الخلطةويجب إضافة النشا حتى يحافظ على لون الكفتة بعد النضج.

ضعي العجينة في الفريزر حتى تتجمد قليلًا قبل قليها في الزيت. عمر شويل - جدة هتعمليها احلي من الجاهزة.. طريقة عمل الكفتة البانيه للشيف فاطمة أبو حاتي احلي كفته هتجربيها - ثقفني

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