بكيلو دقيق القرص الفلاحي الاصلية بالسمن البلدي هشه وطريه في المنزل أحسن من الجاهزة

بكيلو دقيق القرص الفلاحي الاصلية بالسمن البلدي تعد طريقة عمل القرص الفلاحي هي وصفة مطلوبة جدًا بين ربات البيوت وخاصة وأن مذاقها مميز ويطلبها الكثير من الأشخاص، فالقرص الفلاحي تذكرنا بالماضي والذكريات الجميلة بمجرد شمّها برائحة الزبدة الفلاحي الأصيلة، ويمكنك عمل القرص الفلاحي في المنزل بمكونات بسيطة جدًا لا تكلفك شيء كما أنه يتم تحضيرها في وقت قياسي وبدون مجهود كبير، كما أن لها فائدة عظيمة لصحة الإنسان لأنه يدخل في تكوينها العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

طريقة عمل القرص الفلاحي في المنزل

مكونات الوصفة:-

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ربع كيلو سمنة بلدي أو زبدة.

نصف كوب سمسم محمص.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

زيت نباتي.

كوب حليب أو لبن رائب.

طريقة وخطوات العمل:-

قومي بإحضار وعاء معدني ضعي بداخله السمنة وضعيها على النار حتى تذوب تمامًا ثم قومي بإضافة الزيت إليها وقلبيهم مع بعضهما حتى يتجانسا.

بعد ذلك قومي بإضافة السكر والخميرة في الحليب حتى تتفاعل الخميرة والحليب مع بعضهما وبعد ذلك أضيفي السمسم للدقيق.

ضعي خليط الحليب والخميرة إلى الخليط السابق وقلبي المكونات حتى تتحول إلى عجينة متماسكة و طريّة ثم قومي بتغطيتها حتى تختمر في مكان درجة حرارته دافئة.

ابدئي في تشكيل العجينة إلى كرات ثم قومي بالضغط عليها حتى تصبح أقل طولًا و قومي برّصها في صينية مدهونة بالزيت أو مرشوشة بالدقيق وغطي الكرات حتى تختمر لمدة نصف ساعة إضافية.

سخني الفرن قبل وضع الصينية بداخله بخمس دقائق ثم قومي بوضعها بداخل الفرن و أغلقي باب الفرن حتى تنضج تمامًا ثم أخرجيها حتى تبرد وابدئي في تقديمها مع الشاي.

سر نجاح وصفة القرص الفلاحي

تتمثل أسرار نجاح وصفة القرص الفلاحي في المنزل في كل من الخطوات التالية:-