الجلسرين وبودرة الأطفال ضعيها 10 دقائق على الاماكن السوداء والغامقة بالجسم تبييض وتفتيح فوري

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الجلسرين وبودرة الأطفال ضعيها 10 دقائق على الاماكن السوداء والغامقة بالجسم تعاني بعض السيدات من وجود أماكن داكنة في المناطق المختلفة من الجسم ولذلك نقدم لكم أفضل خلطات طبيعية لتفتيح الجسم من الاسمرار، حيث أن الاسمرار له بعض الأسباب المختلفة سواء كان في مناطق الجسم نفسه أو البشرة وكانت البشرة أكثر المناطق المعرّضة للاسمرار بفعل العوامل الخارجية وخاصة أشعة الشمس الشديدة، وفي مقالنا اليوم نقوم بعرض أكثر من وصفة طبيعية يمكنك من خلالها الحصول على جسم ناعم وبدون أن تشعري بالخجل والقلق. أقوى خلطات طبيعية لتفتيح الجسم خلطة الجلسرين وبودرة الأطفال مقادير الخلطة:- كلبة كريم الجلسرين السائل صغيرة الحجم.

ست ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال وماء الورد.

كريم جليسوليد مرطب للجسم.

أربع ملاعق كبيرة من كريم الفازلين الطبي.

زيت خروع بمقدار ثلاث ملاعق كبيرة.

خمس ملاعق زيت اللون الحلو كبيرة.

كريم فيكس.

نشا ذرة.

نصف كوب كبير من الماء الفاتر. طريقة وخطوات تحضير الكريم:- قومي بخلط الكريم المرطب مع فيكس والجلسرين وقلبيهم حتى يتجانسوا ثم قومي بإضافة بودرة الأطفال إلى الخليط السابق وقلبيه جيدًا حتى يصبح متجانس معهم.

بعد ذلك ضعي النشا وماء الورد في وعاء واحد مناسب وضعيه على النار حتى يصبح قوامه سائل قليلًا ومتجانس ثم قومي بإضافة زيت الخروع وزيت اللوز الحلو والفازلين وقلبيهم جيدًا.

ثم قومي بخلط كل المكونات والأمزجة مع بعضها في علبة زجاجية وضعي العلبة الزجاجية مغلقة في الثلاجة عدة دقائق حتى تتماسك الخلطة قليلًا.

من الأفضل وضع الوصفة ليلًا حيث يجب وضعها على المناطق المراد تفتيحها بعد تنظيف المنطقة تمامًا واتركي الخليط لمدة عشر دقائق على المنطقة.

كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع. خلطة النشا وعصير الليمون مكونات الوصفة:-

أربع ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

عدة قطرات من عصير الليمون. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة بشكل كامل ومتماسكة.

نظفي المنطقة المراد وضع الخليط عليها والتي ترغبين في تفتيحها وقومي بدهنها بالخليط بكمية كبيرة.

اتركي الخليط على المنطقة نصف ساعة حتى تجف ثم قومي بتنظيفها ويمكنك تكرارها مرتين على الأقل أسبوعيًا. عمر شويل - جدة الجلسرين وبودرة الأطفال ضعيها 10 دقائق على الاماكن السوداء والغامقة بالجسم تبييض وتفتيح فوري - ثقفني

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