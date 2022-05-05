نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار تلوين الشعر الابيض (الشيب) بطريقه طبيعية بدون مواد كيماوية فكرة جهنمية احسن من الصبغات في المقال التالي

في موضوعنا اليوم نقدم لكم طريقة عمل الحناء للشعر الأبيض والتخلص من آثار الشيب، فالشعر الأبيض قد يمثل كابوسًا شديدًا بالنسبة للمرأة حيث أنه قد يهيئ لها أنها تكبر في العمر، ويمكنكم التخلص من الشعر الأبيض نهائيًا بوصفات تعزز لون الشعر الطبيعي وتقضي على أي شعر أبيض ومؤثرات خارجية تضر بصحة الشعر، كما أن الحناء من المكونات الطبيعية التي لها فوائد متعددة للشعر وتحد من مشاكله المختلفة. طريقة عمل الحناء للشعر الأبيض في المنزل كوب كبير من الحناء.

بودرة حجر أسود.

كوبان كبيران من الماء.

نصف كوب كبير من اللبن الزبادي. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بغلي الحجر الأسود المطحون مع كوبي الماء على النار لمدة خمس دقائق ثم ارفعيه عن النار حتى يبرد قليلا.

بعد ذلك أضيفي اللبن والحناء إلى الخليط الساخن بشكل تدريجي حتى يتحول قوامه إلى قوام ليّن قليلًا.

ارتدي قفازات طبية عند وضع الخليط حرصًا على جلد يديك ثم ابدئي في فرد الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء من النايلون أو بلاستيكي لمدة أربع ساعات ثم قومي بشطفه بالماء الفاتر فقط. صبغ الشعر بالحناء والشاي المكونات:- ملعقة خشبية.

علبة حناء طبيعية.

كوبان كبيران من الشاي الأسود المنقوع في الماء.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق القرفة.

نصف كوب كبير من أي زيت شعر. طريقة التحضير:- قومي بخلط الحناء مع القرفة وخل التفاح في وعاء مناسب وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا ثم قومي بإضافة الشاي الأسود إلى الخليط وقلبيه معهم.

غطي الوعاء المحتوي على المكونات بغطاء بلاستيكي حتى يتم تفريعه من الهواء قومي بالضغط عليه واتركيه لمدة نصف يوم حتى تتجانس المكونات بالألوان.

قسّمي شعرك إلى أربع أقسام متساوية وقومي بتطبيق الخليط على شعرك بأجزاء متساوية على كل قسم واتركيه عليه وقومي بتصفيفه وارفعيه على شكل كعكة.

اتركي الخليط على شعرك لمدة أربع ساعات على الأقل وغطيه بغطاء الشعر ثم قومي بشطفه بماء فاتر فقط حرصًا من تأثير الشامبو على الوصفة. عمر شويل - جدة اسرار تلوين الشعر الابيض (الشيب) بطريقه طبيعية بدون مواد كيماوية فكرة جهنمية احسن من الصبغات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرار تلوين الشعر الابيض (الشيب) بطريقه طبيعية بدون مواد كيماوية فكرة جهنمية احسن من الصبغات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.