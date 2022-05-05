نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل بكل تكاتها وأسرارها وبطعم زي محلات الحلويات في المقال التالي
طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل من الوصفات الهامة التي يكثر عنها البحث وهذا لأن البسبوسة تتميز بمذاقها اللذيذ ويقبل على تناولها الكبار والصغار هذا بجانب أنها تحتوي على فوائد كثيرة للجسم، ولهذا تبحث السيدات عن الطريقة الصحيحة والأصلية لتحضير صينية البسبوسة المرملة في المنزل مثل محلات الحلواني.
طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت
تتميز صينية البسبوسة المرملة بأنها سهلة التحضير في المنزل باستخدام مكونات سهلة ومتوفرة في المنزل، ويتم تحضير صينية البسبوسة المرملة في المنزل كما يلي:
المكونات:
- مقدار نصف كيلو دقيق سميد الخاص بالبسبوسة.
- مقدار نصف كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب كبير من الحليب.
- مقدار ربع كوب من جوز الهند.
- عدد 3 أكواب سكر أبيض.
- ملعقتان كبيرتان عسل جلوكوز.
- مقدار كوبين ونصف ماء.
- كمية فانيليا مناسبة.
- مقدار قليل من عصير الليمون.
طريقة التحضير:
- أول خطوة نحضر وعاء كبير بلاستيك ونضع به السميد الخاص بتحضير البسبوسة ونضيف له جوز الهند حسب الرغبة ونقلبهم جيداً.
بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضعه على نار هادئة ونضيف له كل من: مقدار السكر، مقدار نصف كوب الماء ونقلبه بشكل مستمر حتى نحصل على خليط ذو قوام متماسك، بعد ذلك نضيف السمن للخليط ونضرب المكونات مع بعضها جيداً باستخدام المضرب الكهربي.
- في هذه الخطوة نضيف الحليب المحضر لهذا الوعاء ونقلبه بشكل مستمر مرة ثانية وبعد مرور عدة دقائق نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد.
- بعدما يبرد الخليط نضعه على السميد الموجود في الوعاء البلاستيك.
- ثم نحضر صينية الفرن ونبطن قاعها بالسمن ونضع خليط السميد بها ونساوي سطح الصينية جيداً.
- بعد ذلك نضع الصينية في الفرن بعد تسخينه جيداً ونتركها لمدة نصف ساعة.
- في هذا الوقت نحضر الشربات عن طريق خلط السكر والماء في وعاء على نار متوسطة ونضيف بعد ذلك الليمون، الفانيليا، السمن ونقلب جميع المكونات ليتكون خليط قوامه سميك.
- بعدما نخرج صينية البسبوسة من الفرن نضع الشربات المجهز سابقاً بعدما يبرد ونترك الصينية لمدة خمس دقائق ثم تققدم بعدما تبرد.
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