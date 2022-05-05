طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل بكل تكاتها وأسرارها وبطعم زي محلات الحلويات

طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل من الوصفات الهامة التي يكثر عنها البحث وهذا لأن البسبوسة تتميز بمذاقها اللذيذ ويقبل على تناولها الكبار والصغار هذا بجانب أنها تحتوي على فوائد كثيرة للجسم، ولهذا تبحث السيدات عن الطريقة الصحيحة والأصلية لتحضير صينية البسبوسة المرملة في المنزل مثل محلات الحلواني.

طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت

تتميز صينية البسبوسة المرملة بأنها سهلة التحضير في المنزل باستخدام مكونات سهلة ومتوفرة في المنزل، ويتم تحضير صينية البسبوسة المرملة في المنزل كما يلي:

المكونات:

مقدار نصف كيلو دقيق سميد الخاص بالبسبوسة.

مقدار نصف كوب سمن بدرجة حرارة الغرفة.

كوب كبير من الحليب.

مقدار ربع كوب من جوز الهند.

عدد 3 أكواب سكر أبيض.

ملعقتان كبيرتان عسل جلوكوز.

مقدار كوبين ونصف ماء.

كمية فانيليا مناسبة.

مقدار قليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير: