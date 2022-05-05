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تعرفي على أفضل طرق طبيعية لإزالة الشعر الزائد في الجسم، فالكثير من الفتيات تعاني من ظهور الشعر بغزارة في المناطق المختلفة من الجسم ومن أبرز هذه المناطق هي المناطق الحساسة والوجه، ويجب التخلص من الشعر الزائد للحفاظ على نظافتك الشخصية وحتى لا تواجهي أي حرج أمام صديقاتك أو زوجك، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتقديم بعض الطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من شعر الجسم الزائد وبدون ألم ولا تكلفة. وصفة الليمون لإزالة الشعر تعد هذه الوصفة من أفضل وصفات إزالة الشعر لما يحتويه الليمون من فوائد عظيمة للصحة والبشرة وتنعيم الجلد بعد إزالة الشعر.

قومي بعصر عدة قطرات من عصير الليمون مع الماء وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي كمية مناسبة من الدقيق الأبيض وقلبي الخليط حتى يصبح عجينة ليّنة.

ابدئي في فرد الخليط على بشرتك أو على منطقة الشعر المراد إزالته لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يصبح جاف تمامًا على المنطقة.

بعد أن يجف قومي بإزالة العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بشطفها ويجب ترطيب المنطقة مباشرة بعد الإزالة.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة الكركم لإزالة الشعر قومي بخلط كمية وفيرة من الكركم المسحوق في الماء الفاتر أو الحليب (بحسب الرغبة) حتى يصبح الخليط عبارة عن عجينة متماسكة.

ثم قومي بفرد العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها وافركي جيدًا مع التدليك ثم قومي بتركها على المنطقة لمدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة.

بعد أن يصبح الخليط جاف جدًا قومي بإزالة الخليط من على المنطقة في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يتم إزالته من الجذور.

رطبي المناطق جيدًا بعد إزالة الشعر الزائد منها وقومي بتكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. وصفة معجون الأسنان لإزالة الشعر قومي بإضافة كمية مناسبة من معجون الأسنان من مطحون الكركم وقلبيهم جيدًا وقومي بفرده بعد أن يمتزج واتركيه إلى أن يجف تمامًا من على منطقة.

أزيلي الخليط من على جسمك ثم قومي بتكرارها مرتين من كل أسبوع. عمر شويل - جدة ارخص من الليزر.. الليمون والكركم خلطة مراكز التجميل لازاله الشعر من الجذور بدون الم وفي دقائق فقط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارخص من الليزر.. الليمون والكركم خلطة مراكز التجميل لازاله الشعر من الجذور بدون الم وفي دقائق فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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