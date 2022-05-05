كنز في بيتك داخل عصيان البامية أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه اي فكرة مش هتخطر على بالك

تعتبر البامية من الخضروات المهمة جدًا الغنية بفيتامين أ وفيتامين ج والعديد من الفيتامينات كما تدخل البامية في العديد من الوصفات مثل الشعر والبشرة حيث للبامية دور مهم جدًا في تطويل وتكثيف الشعر كما تساعد البامية في التخلص من القشرة وتمنع وبدرجة كبيرة هيشان وتقصف الشعر أن البامية تغذي الشعر وتمده بالمعادن اللازمة له كما تحميه من التلف حيث تدخل عيدان البامية في العديد من المكونات وسوف نتناول ذلك خلال هذا المقال بالتفصيل ونوضح كيفية استخدام عيدان البامية وتأثيرها على الشعر.

كيفية استخدام عيدان البامية

توجد طرق عديدة لاستخدام عيدان البامية وسوف نوضح خلال السطور الآتية كيفية استخدامها وطرق الاستفادة منها

المكونات

عيدان البامية.

زيت زيتون.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نقوم بغسل البامية جيدًا ونقوم بتقطيع عيدان البامية.

نقوم بوضع تلك العيدان في الخلاط ونقوم بإضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

نضع قطرات خفيفة من زيت اللوز الحلو ونقوم بخلط المكونين مع عيدان البامية.

نقوم بغسل الشعر جيدًا ونقوم بتجفيفه.

نقوم بفرد تلك المكونات على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نقوم بتغطية الشعر لمد نصف ساعة إلى ٤٥ دقيقة.

نقوم بغسل الشعر جيدًا بواسطة شامبو قوي.

يمكن تكرار هذه الوصفة الطبيعية للشعر مرة في الأسبوع وستحصلين على نتيجة مبهرة خلال ٣ شهور فقط.

أهمية عيدان البامية

توجد فوائد عديدة لعيدان البامية لا تعد ولا تحصى وسنوضح أهمية عيدان البامية خلال السطور الآتية.

تحتوي عيدان البامية على كمية كبيرة من فيتامين أ الذي يساعد في المحافظة على سلامة الشعر.

تساعد عيدان البامية في فرد الشعر وإعطاءه لمعان مميز.

لها دور كبير في تغذية الشعر والتخلص من التلف.

تساعد عيدان البامية في تطويل الشعر ومحاربة الصلع المبكر.

لعيدان البامية دور في تأخر ظهور الشيب المبكر للشعر.

تساعد عيدان البامية في التخلص من الشعر المجعد.

تعمل على التخلص من القشرة الموجودة في فروة الشعر وتحفز الدورة الدموية للشعر.

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