اذهلت اطباء الاسنان.. علاج التهاب اللثة والالم الشديد والتورم بطريقه طبيعية

أذهلت أطباء الأسنان.. علاج التهاب اللثة والألم الشديد نقدم لكم بعض الطرق والعلاجات التي تساهم في علاج اللثة الملتهبة، حيث أن مرض التهاب اللثة هو مرض يحدث للأنسجة التي تحيط بالأسنان وقد يؤثر هذه الالتهاب على فك الفم كما أنها قد تؤثر على صحة الأسنان ومظهرها، وهناك بعض الحالات التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب ولكن هناك بعض الأعراض التي يمكنك معالجتها في المنزل بتحضير عدة وصفات طبيعية سنقوم بتوضيح بعضها في سطور مقالنا التالية.

1. دهن اللثة بزيت جوز الهند

قومي بغمس قطعة قطن في علبة زيت لوز أو زيت جوز الهند وقومي بتمريرها على اللثة واتركي الزيت على اللثة لمدة نصف ساعة تقريبًا.

قومي بتنظيف فمك بعدها وغسله بالفرشاة ومعجون الأسنان الخاص بك وقومي بتكرارها مرتين من كل يوم ويجب عدم بلع الزيت وإنما بصقه.

2. القرنفل لعلاج التهابات اللثة

القرنفل له فائدة كبيرة وفعالية في معالجة الكثير من مشاكل الفم والأسنان.

وكذلك التهابات اللثة حيث أنه يعمل على الحد من انتشار البكتيريا والسموم في الفم.

يساهم القرنفل في الإسراع من الالتهابات الموجودة في الفم ويحد من ألمها.

ومن الانتفاخ الذي يحدث في الفم ويمده بالراحة والهدوء.

قومي بغسلي القرنفل وقومي بالمضمضة به لمدة عدة ثواني ثم قومي بتنظيف أسنانك بماء فاتر.

وقومي بتكرارها مرتين خلال اليوم الواحد.

3. عجينة الكركم لعلاج اللثة

يعد الكركم من أقوى المكونات الطبيعية التي يتم إدخاله في تحضير الكثير من الأطعمة كما أنه يتم إدخاله في تحضير الكثير وصفات علاج الشعر والبشرة وآلام الأسنان لاحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة والبكتيريا.

قومي بإضافة الكركم إلى الماء الدافئ وقلبيه جيدًا حتى يتحول القوام إلى عجينة طرية قومي بدهنها على اللثة واتركيها لمدة دقيقتين ثم قومي بالمضمضة بماء فاتر ومعجون الأسنان وكرري الوصفة مرة واحدة يوميًا.

أسباب التهابات اللثة