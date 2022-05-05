كنز النشا والليمون الرهيب: قنبلة تفتيح فورية للبشرة ونتائج خرافية وتحدي2022

نقدم لكم كنز النشا والليمون الرهيب ، حيت يعتبر من افضل الكريمات في الوقت الحالي في تبييض وتفتيح البشرة بشكل خرافي و إزالة التجاعيد والجلد الميت, حيث يعد من اقوي المعجزات التي تعمل علي تبييض وشد وتفتيح البشرة من اول استخدام للكريم، ويفضل استخدام الكريم في المساء للحصول علي افضل نتائج فورية للتفتيح الرهيب للبشرة دون تكلفة ولا تعب ولا أضرار جانبية ونتائج مبهرة بشكل لا يصدق، حيث يتكون الخليط الرهيب في التفتيح من مكونات طبيعية 100% يساعد بشكل كبير علي حل جميع مشاكل البشرة فوري, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة أعداد كنز النشا والليمون الرهيب لتبيض وتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من اول استخدام ونتائجه مبهرة فورية دون تكلفة2022

مكونات عمل كنز النشا والليمون الرهيب لتبييض وتفتيح البشرة بطريقة لن تتوقعيها2022

سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها لتحضير الكنز لتبيض البشرة بكل سهولة جون تكلفة ولا تعب وهي كما يلي:-

عصير ليمون.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من زيت الليمون.

معلقة من زيت الورد.

ماء ورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكنز الرباني للتفتيح البشرة من اول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون أضرار جانبية وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ثم نضع بداخله عصير الليمون والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف زيت الليمون وزيت الورد مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف ماء الورد ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف الآن علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بطريقة صحيحة ونتائج مبهرة وهي كالتالي:-