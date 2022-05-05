نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي كلمة جمال.. معجزة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة ونفخ الخدود وتوريد الشفايف وإزالة التجاعيد والجلد الميت نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الخميرة والنشا لشد البشرة تغيير لون البشرة وعدم توحيد لونها يأتي بسبب التعرض بشكل يومي لأشعة الشمس، أو نتيجة استخدام مستحضرات التجميل بكثرة، لذلك عند نظر الفتاة في المرآة تجد بشرة الوجه غير موحدة اللون، ولا تعد هذه مشكلة كبيرة لأنه يمكن القضاء عليها والتخلص منها من خلال إستخدام بعض الوصفات الطبيعية المتوفرة داخل مطبخك، ومنها الخميرة التى تعد من أجمل العلاجات المنزلية لتبييض البشرة وتوحيد لونها، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة، وتجعل بشرتك نقية وبيضاء، كما تساعد البشرة على التخلص من أي بثور سوداء.

كريم الخميرة والنشا لشد البشرة

الخميرة تحتوي على فيتامين B2 الذى يساعد على تبييض البشرة وتجديد الخلايا، والقضاء على الجلد الميت، لذا يفضل إستخدامها فهي وصفة سحرية وسريعة في علاج مشاكل البشرة، حيث نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نشا.

طريقة تحضير الوصفة

الخميرة لا تستغني عنها الامهات في المطبخ، كما إنها بسيطة الثمن وغير مكلفة، ويمكن تحضير ماسك الخميرة وعصير الليمون في المنزل بسرعة، حيث يتم تحضير الماسك من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً نقوم بعمل حمام بخار للوجه حتى يتم تنظيفه بشكل مناسب.

نخلط الخميرة وعصير الليمون ونوزع الخليط على البشرة.

نقوم بتدليك الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق.

يترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه بماء بارد حتى نغلق المسامات المفتوحة.

نكرر الخليط مرتين في الأسبوع.

ماسك الخميرة والحليب لتبيض البشرة

يستخدم الحليب كمبيض لبشرة الوجه، فهو مفيد للبشرة ويغذيها ويساعد على تفتيحها، لذا فإن ماسك الخميرة والحليب خليط ممتاز وسريع المفعول لتفتيح بشرة الوجه وإعادة نضارتها، وإليكم المقادير التى نحتاجها لتحضير الوصفة، وطريقة استخدامها.

مكونات عمل الوصفة

ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

طريقة عمل الوصفة

نغسل البشرة أولاً بماء دافئ ونجففها جيداً.

نخلط الحليب والخميرة في وعاء ونضع كمية من الخليط على الوجه.

نُدلك الماسك لمدة عشر دقائق.

نترك الماسك على الوجه لمدة ساعة.

نغسل الوجه جيداً.

كما أن الخميرة تساهم بشكل كبير في حل جميع مشاكل بشرة الوجه، حيث تعالج حب الشباب والبثور السوداء، والاماكن الداكنة التي تظهر في الوجه، كما تقضي على الهالات السوداء التي تظهر تحت العينين، وتعمل أيضا علي إزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال فقدمنا لكم طريقة عمل كريم الخميرة في المنزل