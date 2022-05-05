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طريقة عمل حلا تيراميسو حلويات لذيذة شهية سهلة التجهيز بالوصفة الأصلية، الحلويات من أكثر ما يتم الطلب عليه وتحضيره في منزل بدلا من شراءها من محلات الحلواني، ومن أكثر حلويات شهية ويعتقد بأن صنعها في منزل من أصعب وصفات من عمل حلى تيراميسو وتعد من اشهر الحلويات الغربية اللذيذة و الشهية أيضاً، ومن أسرع وصفات التي تحضر في منزل بسهولة وأيضا في وقت قصير، ، واليوم سنقوم بالتعرف على أشهر الطرق المميزة لعمل التيراميسو الإيطالية بخطوات سهلة وسريعة. طريقة تحضير حلى تيراميسو بالمنزل نحتاج إلى عدد 2 ملعقة كبيرة ونصف من الكاكاو. ربع كيلو من أصابع البسكويت. نحتاج إلى عدد 3 اكواب كبيرة من النسكافيه. كوب من السكر الأبيض. عدد ثلاث حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة. عدد 2 كوب من الجبنة الماسكربوني. كوب من القشطة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. طريقة تحضير حلى تيراميسو بالشوكولاته أولا نقوم بفصل البيض بوضع بياض البيض في وعاء عن الصفار في إناء منفصل وجاف ووضع كلا على حدى. ثم نقوم بوضع السكر على الصفار ونقوم بخفق المكونات جيدا حتى ينتج لنا خليط رغوي بالخفق بالمضرب كهربائي حتى يذوب السكر تماما. ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن إلى مزيج البيض والسكر ثم بشكل تدريجي حتى ينتج لنا خليط ناعم ومتجانس مع بعضها البعض. ثم نقوم بخفق بياض البيض ويضاف إليه القليل من الملح ويتم إضافة خليط بيض إلى خليط صفار بيض. ثم تقوم بعدها نقوم بغمس البسكويت في كمية من النسكافيه، ونقوم بوضعه ورص قطع بسكويت في صينية، ونضيف إليها الكريمة التي قمنا بتحضيرها قبل ذلك. ثم نعمل على الإنتهاء من كل كمية البسكويت، ويتم ترتيبه في صينية، ونضيف إلى بسكويت خليط الكريمة السابق تحضيره ووضعه وعمل طبقة منه بحيث وضع طبقات من بسكويت على طبقات كريمة. ثم يتم وضع طبقة أخرى من البسكويت، ويضاف إلى بسكويت طبقة متبقية من الكريمة ويرش عليها الكاكاو البودرة، نضع صينية تيراميسو في الثلاجة لمدة ساعتين تقريباً ويقدم باردة بالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل حلا تيراميسو حلويات لذيذة شهية سهلة التجهيز بالوصفة الأصلية - ثقفني

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