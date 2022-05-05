طريقة عمل كيكة الشوكولاتة سهلة وهشة في الخلاط بطعم لا يقاوم واقتصادية جداً

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، كيكة الشوكولاتة هي من أفضل أنواع الكيك التي يفضلها الجميع، وبشكل خاص الأطفال الذي يعشقون الشوكولاتة بشكل لا يقاوم، وعادة ما يتم تقديمها في الكثير من المناسبات المختلفة، سواء الأعياد والحفلات وأعياد الميلاد وغيرها، وانتشرت كيكة الشوكولاتة بشكل كبير حول العالم كله، وأصبحت هي الأفضل والأكثر إقبالاً بين الجميع، وتتصدر باستمرار كافة محركات البحث للبحث عن طريقة تحضيرها بكل سهولة جداً وبمكونات اقتصادية غير مكلفة وهذا ما نوافيكم أياه في هذا المقال.

مقادير كيكة الشوكولاتة

تتميز كيكة الشوكولاتة بمكوناتها المتوفرة في البيت، وهي أيضاً مقادير غير مكلفة ويمكن تجهيزها بكل سهولة، وتتمثل تلك المقادير في التالي:

2 كأس دقيق أبيض منخول.

كأس كبير سكر.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف كأس زيت.

كأس زبادي.

مقدار من كأس اللبن.

3 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

5 ملاعق كبيرة مسحوق كاكاو خام.

طريقة التحضير:

نخلط كلاً من الدقيق والبيكنج بودر في وعاء جيداً.

نحضر وعاء الخلاط ونضع به الزيت مع السكر والزبادي والحليب، مع إضافة مقدار الكاكاو والفانيليا وتخفق المكونات جيداً.

نأخذ مقدار كوب من الخليط المجهز وتحفظ في الثلاجة، ثم نضيف بعد ذلك البيض ونقوم بالخفق الجيد.

نخلط الخليط السائل على المكونات الجافة، ونحرص على التقليب بالمضرب السلك اليدوي لتخلط المكونات.

في صينية مدهونة بمقدار من السمن ورشة دقيق، يسكب خليط الكيكة بالتساوي.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة، وهذا حتى تنضج الكيكة تماماً.

تخرج الكيكة من الفرن وتترك لتبرد، ويسكب عليها بعد ذلك الخليط السائل وتقطع وتقدم بألف هنا.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بكرات جوز الهند ومكوناتها:

كوب دقيق.

كوب ماء.

مقدار كوب سكر.

كوب زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

3 ملاعق كبيرة لبن بودر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

3 ملاعق كبيرة بكينج بودر.

2 بيضة.

مكونات كرات جوز الهند:

كوب جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

كوب قشدة.

نصف كوب سكر.

طريقة التحضير: