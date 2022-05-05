نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وضعية للجسم ترفع من مخاطر الإصابة بالسرطان الخبراء يحذرون ! في المقال التالي

أصدر العديد من الخبراء عن موضع خاص بالجسم يقوم به الشخص قد يعمل على ارتفاع خطر إصابته بمرض السرطان وهو ما نذكره لكم في هذا المقال، حيث أن مرض السرطان من ضمن المصطلحات الطبية التي تتضمن على مجموعة كبيرة من الأمراض التي تكون متميزة بالنمو الغير طبيعي للخلايا التي يتم انقسامها دون رقابة ولديها المقدرة على اختراق الأنسجة وكذلك تدميرها. ما الذي كشفه الخبراء عن وضع الجسم الذي يرفع من الإصابة بمرض السرطان؟ أصدرت دراسة بأن الجلوس في الموضع المستلق لمدة كبيرة من ضمن عوامل الخطر التي تتسبب في إصابة الشخص بمرض السرطان، وذلك حسب وهي البوابة الصحية التي تختص في التحقيق لادعاءات المخاطر التي تخص إصابة الفرد بمرض السرطان.

حيث أن CancerFactFinder.org وصف بأنه من إحدى المواقع الإلكترونية الحديثة الذي تم تصميمه فريق من معهد دانا فاربر لمرض السرطان وكذلك جامعة هارفارد وهي T.H. Chan لدى الصحة العامة.

كما أن الموقع يكون هدفه التدقيق بالأدبيات من أجل تقييم ما إذا كانت ادعاءات خطر الإصابة بمرض السرطان ذات المصداقية.

موقع إلكتروني جديد صممه فريق من معهد دانا فاربر للسرطان وجامعة هارفارد T.H. Chan للصحة العامة.

كما أن الموقع أصدر في الملخص الخاص به من أجل المراجعة “الأفراد الذين يقومون بقضاء فترة كبيرة في الجلوس أو الاستلقاء يمكن أن يكون لديهم مخاطر كبيرة من حدوث سرطان القولون والمستقيم والمبيض وسرطان البروستات وبطانة الرحم. ما الذي يكون مرتبط به السلوك الخامل؟ يكون السلوك الخامل مرتبطًا بارتفاع نسبة الوفيات بمرض السرطان عند السيدات حسب تقارير هيئة الصحة، حيث أن تلك النتائج استطاعت أن تؤكد في سنة 2020 لدى مجموعة أشخاص حوالي 8002 من الأشخاص البالغين البيض والسود، حيث أن السلوك المستقر يكون من ضمن عوامل الخطر المستقل لخطر الإصابة بمرض السرطان والوفاة.

كما يتواجد العديد من الأدلة القوية على أن المستويات القليلة في النشاط البدني تكون مرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالعديد من أنواع مرض السرطان.

وعلى عكس هذا يتواجد أدلة قوية بأن المستويات العالية من النشاط البدني تتربط بقلة خطر الإصابة بالعديد من الأنواع السرطانية. عمر شويل - جدة وضعية للجسم ترفع من مخاطر الإصابة بالسرطان الخبراء يحذرون ! - ثقفني

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