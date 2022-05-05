نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبة سهلة للغداء بمكونات بسيطة وبطريقة شهية وصحية وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
وجبة سهلة للغداء ، عشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة وصفات باذنجان وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وجبة سهلة للغداء بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وجبة سهلة للغداء
تتكون وجبة سهلة للغداء من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في بيت، وهي كالآتي:
- كيلو ونصف بطاطس مقطع شرائح مسلوقة ومتماسكة.
- 500 جم لحم مفروم.
- 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
- 3 حبات بصل وسط مقطع جوانح.
- 4 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم.
- 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.
- 2 حبة فلفل أحمر مقطع نصف حلقة.
- 2 حبة فلفل أخضر مقطع نصف حلقة.
- 4 فصوص ثوم كبير مفروم ناعم.
- 3 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 4 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- 200 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون.
- زنجبيل.
- كركم.
- نعناع.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على وجبة سهلة للغداء بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت النباتي واللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها.
- ثم نضيف فصين ثوم مفروم ونقلب قليلا.
- ثم نضيف الفلفل الأحمر والأخضر ونقلب باستمرار حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف رشة من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والكمون والكركم والنعناع ونقلب قليلا.
- ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.
- ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها زيت الزيتون والبصل ونقلب باستمرار قليلا.
- بعد ذلك نضيف فصين ثوم مفروم ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.
- ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب قليلا.
- ثم نضيف معجون الطماطم ونقلب قليلا.
- بعد ذلك نضيف رشة ملح ونقلب قليلا ونترك الصلصة حتى تنضج.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم ونقلب قليلا.
- ثم نرفع المقلاة من على النار.
- بعد ذلك نحضر صينية وندهنها بكمية وفيرة من الزيت، ثم نرص فيها شرائح البطاطس المسلوقة.
- ثم نوزع فوقها الحشوة.
- ثم نوزع فوقها الصلصة، وأخيرا الجبنة الموزاريلا المبشورة، ثم نغطي الصينية بورقة زبدة.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها لمدة 35 دقيقة.
- ثم نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نقدم وجبة سهلة للغداء في طبق التقديم مع الأرز.
- وبالهنا والشفا.
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