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أصابع البقلاوة التركي وصفة حلويات رائعة لعمل بقلاوة مورقة وطرية مثل المحلات، فالبقلاوة من الحلويات التي يفضل الكثيرون شرائها من الحلواني لأنه يجدون صعوبة في الحصول بقلاوة ناجحة مل الجاهزة، وسوف نقدم لك في هذه الوصفة خطوات عمل البقلاوة بطريقة سريعة وسهلة تمكنك من الحصول على صينية بقلاوة مورقة تنال إعجاب عائلتك، فقط اتبعي خطوات الوصفة لعمل حلويات رائعة كما أنها غير مكلفة ومكوناتها بسيطة ولا تحتاج إلى وقت وجهد في تحضيرها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل أصابع البقلاوة التركي بكل أسرار الحلواني. مكونات أصابع البقلاوة التركي

لفة من الجلاش الطازج (نصف كيلو من عجينة الجلاش الطازجة )

نصف كوب من السوداني المطحون ناعم (الحشو حسب الرغبة).

كوب من خليط السمن والزيت (كوب إلا ربع من السمن + ربع كوب من الزيت) مكونات الشربات

2 كوب من السكر

كوب من الماء + عصير نصف ليمونة. طريقة تحضير صينية البقلاوة نضع السكر والماء على نار هادئة حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلي لمدة 3 دقائق ثم يرفع من على النار ليبرد تماماً.

نفرد ورقة من الجلاش وتدهن نصفها بخليط السمنة والزيت ثم نثنى الورقة نصفين وندهنها من فوق بالسمن أيضاً ثم نضع عود من أعواد الشيش طاووق عند بداية الورقة المثنية ونفرد عليها ملعقة كبيرة من المكسرات المفضلة ثم نلف الورقة والعود بداخلها على شكل رول حتى نهاية الورقة مع التأكد من دهن الطرف بكمية مناسبة من السمن حتى يقفل جيداً. ثم قومي بتحريك الورقة من الجانبين إلى الداخل بيديك الاثنين لعمل شكل تموجات (كشكشة) تعطيها شكل مميز ثم قومي بسحب العود مع الاحتفاظ بشكل التموج في الورقة . نضع الأصابع في صينية مدهونة بالسمن بالقرب من بعضها حتى لا تفقد شكلها حتى تنتهي كمية الجلاش. ثم تدهن الأصابع بالسمن الساخن على الوجه ثم تقطع إلى أجزاء متساوية. ثم توضع في فرن حرارته 180 مئوية مع إشعال الشواية في النهاية للحصول على اللون الذهبي من فوق. بعد تمام النضج نخرجها من الفرن ثم تسقى بالشربات الثقيل البارد وتغطى حتى تصبح طرية. عمر شويل - جدة أصابع البقلاوة التركي مورقة وطرية بكل أسرارها مثل الحلواني - ثقفني

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