كريم النشا والليمون السحري أقوى كريم طبيعي لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد

كريم النشا والليمون ، من الكريمات الممتازة التي تمنح البشرة النضارة والنعومة وتجعلها مشرقة وجميلة طول العمر، كما يعمل على تبييض البشرة عشر درجات ويخفي تجاعيد السنين في أسرع وقت، وهو مفيد للغاية حيث يعمل على حماية البشرة من أشعة الشمس الحارقة التي تسبب اسمرار الوجه، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويزيل الكلف والبقع الداكنة الناتجة عن أثار الحبوب، ويعمل على شد البشرة وإخفاء عيوب البشرة التي تشوه مظهر الوجه وتجعله يبدو أصغر سناً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة عشر درجات بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا والليمون السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة نستطيع من خلالها صنع كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من عصير الليمون.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نقوم بخلط الماء، وعصير الليمون، وماء الورد، والنشا مع بعض في وعاء صغير. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يصبح دافئ. ثم نقوم بإضافة زيت جوز الهند للخليط ونقلب حتى نحصل على خليط قوام كريمي. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الوجه كل ليلة ويترك حتى الصباح. يتم غسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نتائج الكريم على بشرتك من أول استخدام. يفضل استخدام الكريم على البشرة يومياً قبل النوم مباشرة حتى نحصل على أفضل النتائج.

فوائد كريم النشا والليمون للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد المذهلة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-