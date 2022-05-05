نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض عدوي السالمونيلا وطرق انتقالها وكيفية الوقاية منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعراض عدوي السالمونيلا، تعتبر عدوي السالمونيلا من أخطر الأمراض المعدية وذلك لإنها من الممكن أن تسبب الإصابة بتسمم غذائي قد يهدد حياة المصاب، وتتكاثر بكتيريا السالمونيلا في المأكولات الملوثة والأطعمة النية، وخبراء التغذية يؤكدون على أهمية النظافة عند إعداد الطعام وذلك لتجنب الإصابة بتلك العدوي الخطيرة.

أعراض عدوي السالمونيلا وطرق انتقالها

أعلن المركز الاتحادي للتغذية أن بكتيريا السالمونيلا قد تصيب الإنسان من خلال تناول أطعمة ملوثة، والسالمونيلا تنتقل بصفة خاصة من خلال البيض الغير معرض للحرارة جيدا، وهناك أيضا بعض الأطعمة التي تحتوي على البيض الني قد تسبب بالإصابة بالعدوي مثل المايونيز.

والسامونيلا توجد بأغلب الوقت في اللحوم النيئة ولم تسخن جيدا أو لم تعرض للحرارة نهائيا، وتحتوي أيضا المأكولات البحرية والأسماك على السامونيلا، بجانب ذلك من الممكن أن تنتقل العدوي من شخص لآخر بالعدوي من خلال البراز أو الفم، أو تنتقل من خلال مقبض باب المرحاض عندما يمسك به شخص مصاب بعد الخروج من المرحاض دون غسل يديه وبعدها يمسك به شخص سليم ويتناول طعامه.

كيفية الوقاية من الإصابة بعدوي السالمونيلا

تنتشر الإصابة بعدوي السالمونيلا بفصل الصيف وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وذلك يساعد بشكل كبير على تكاثر بكتريا السالمونيلا، وذلك لأن الأطعمة لا تتعرض للتبريد بفصل الصيف لهذا من السهل أن تتزايد البكتيريا في الأطعمة.

للوقاية من الإصابة بالسالمونيلا لابد من الحرص على غسل الأيدي جيدا بعد الخروج من المرحاض أو بعد ملامسة حفاض الأطفال التي يحتمل إصابتها بالبكتيريا.

يجب الاهتمام بتسخين الدواجن والبيض أو أي أطعمة ناقلة للعدوي أثناء تحضيرها بدرجة حرارة تصل لـ 70 درجة مئوية.

عند تخزين اللحوم والدواجن والأسماك لابد من فصلها عن الأطعمة الأخري.

أعراض الإصابة بعدوي السالمونيلا

عند الإصابة بعدوي السالمونيلا تبدأ الأعراض بالظهور من 8 ساعات إلى 72 ساعة من الإصابة، والأعراض لا تستمر لأكثر من أسبوع ولكن للشفاء من المرض قد يستغرق عدة أشهر وبعض الأوقات تستمر حتي تعود حركة الأمعاء لطبيعتها، والأعراض هي:

اضطراب المعدة.

دم في البراز.

حمى وقشعريرة.

إسهال.

تشنجات في منطقة البطن.

صداع.

غثيان وتقيؤ.

وببعض الحالات النادرة من الممكن أن يصيب المريض بحمي التيفوئيد وهي تعتبر من الأمراض القاتلة.

وبالخاتمة نكون قد وضحنا لكم أسباب الإصابة بعدوي السالمونيلا وكيفية الوقاية والأعراض، مع تمنياتنا بدوام الصحة والعافية.