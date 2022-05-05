اصنعي بنفسك كفتة البطاطس المقلية لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة أحلى من المطاعم

تعد كفتة البطاطس ، من ألذ وأطعم الأطعمة السريعة التي تقدم دائماً على وجبة العشاء والغداء، وهلى سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، وطعمها طيب ورائحتها جميلة وقوامها مقرمش وللذيذ، كما يقبل على تناولها عدد كبير من الأطفال، ويمكن إعدادها بحشوات مختلفة مثل حشوة الجينة، واللحمة المفرومة، والفراخ المفروم وكل أنواع الكفتة تحتوي على قيمة غذائية عالية تساعد على بناء الجسم والعضلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.

مكونات عمل كفتة البطاطس المقلية

سوف نتعرف على مكونات هذه الوجبة السريعة وهى كما يلي:-

4 حبات من البطاطس المسلوقة.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من البقسماط.

رشة ملح، ورشة فلفل أسود.

2 حبة من البيض.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

طبق من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.

طريقة التحضير

سوف تعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس المقلية بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة وهى كما يلي:-

نقوم بهرس البطاطس جيداً ونتركها حتى تبرد تماماً. ثم نضيف إليها الجبنة والفلفل الأخضر، والملح، والفلفل، والبقدونس، وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسط الحجم، أو أصابع صغيرة الحجم ونتركها جانباً حتى ننتهي من كمية الخليط تماماً. ثم نحضر طبق ونضع الدقيق ونضيف إليه القليل من الماء ونقلبه جيداً. ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الخليط لمدة نصف دقيقة، نخرجها من خليط الدقيق ونضعها في البيض. بعد ذلك نضع الكرات في البقسماط ونقلبها جيداً حتى تتماس بالبقسماط المطحون. نحضر طاسة ونضعها على النار ، ثم نضيف بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن. نقوم بقلي كفتة البطاطس في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل كفتة البطاطس المقلية

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-