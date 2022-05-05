نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك كفتة البطاطس المقلية لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة أحلى من المطاعم في المقال التالي
تعد كفتة البطاطس ، من ألذ وأطعم الأطعمة السريعة التي تقدم دائماً على وجبة العشاء والغداء، وهلى سريعة التحضير ولا تستغرق وقت طويل في تحضيرها، وطعمها طيب ورائحتها جميلة وقوامها مقرمش وللذيذ، كما يقبل على تناولها عدد كبير من الأطفال، ويمكن إعدادها بحشوات مختلفة مثل حشوة الجينة، واللحمة المفرومة، والفراخ المفروم وكل أنواع الكفتة تحتوي على قيمة غذائية عالية تساعد على بناء الجسم والعضلات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة.
مكونات عمل كفتة البطاطس المقلية
سوف نتعرف على مكونات هذه الوجبة السريعة وهى كما يلي:-
- 4 حبات من البطاطس المسلوقة.
- نصف كوب من الدقيق.
- نصف كوب من البقسماط.
- رشة ملح، ورشة فلفل أسود.
- 2 حبة من البيض.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقتين من البقدونس المفروم.
- طبق من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة.
طريقة التحضير
سوف تعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس المقلية بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة وهى كما يلي:-
- نقوم بهرس البطاطس جيداً ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نضيف إليها الجبنة والفلفل الأخضر، والملح، والفلفل، والبقدونس، وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.
- نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسط الحجم، أو أصابع صغيرة الحجم ونتركها جانباً حتى ننتهي من كمية الخليط تماماً.
- ثم نحضر طبق ونضع الدقيق ونضيف إليه القليل من الماء ونقلبه جيداً.
- ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الخليط لمدة نصف دقيقة، نخرجها من خليط الدقيق ونضعها في البيض.
- بعد ذلك نضع الكرات في البقسماط ونقلبها جيداً حتى تتماس بالبقسماط المطحون.
- نحضر طاسة ونضعها على النار ، ثم نضيف بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.
- نقوم بقلي كفتة البطاطس في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.
- نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
نصائح عند عمل كفتة البطاطس المقلية
توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-
- يفضل أن يكون الزيت ساخن أثناء القلي.
- كما يفضل عجن المكونات جيداً حتى نحصل على كفتة متماسكة.
- يفضل أن تكون جميع المقادير متساوية حتى نحصل على كفتة للذيذة الطعم.
- وضع ملعقة من النشا يجعل قوامها متماسك ومقرمش.
- التقليب المستمر أثناء التسوية حتى نحصل على كفتة ذهبية ومقرمشة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كفتة البطاطس المقلية لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة أحلى من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.