نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي كريم النشا والفازلين روعة في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد في المقال التالي
كريم النشا والفازلين من الكريمات الرائعة التي تساعد على تبييض البشرة عشر درجات وتزيل تجاعيد السنين في أسرع وقت، وهو رائع في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة التي تسبب غمقان واسمرار الوجه، كما يعمل على إزالة النمش والكلف والبقع الداكنة الناتجة عن أثار الحبوب والحمل، ويعمل على شد البشرة ويزيل علامات تقدم العمر التي تجعل الوجه يبدو أصغر سناً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين الرهيب لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في أسرع وقت بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا والفازلين الرهيب
يحتوي الكريم على مكونات بسيطة نستطيع من خلالها صنع كريم رائع بالمنزل وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ربع كوب من عصير الليمون.
- نصف كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين الرهيب لتبييض البشرة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به الماء، وعصير الليمون، وماء الورد، والنشا ونقلبهم مع بعض.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد، ثم نقوم بإضافة الفازلين للخليط ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي.
- نقوم بوضع الكريم في علبة صغيرة ونغلقها جيداً، ثم نضعها في الثلاجة لحين الاستخدام، ثم نقوم باستخدام الكريم كل ليلة على البشرة ويترك حتى الصباح.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل بشرة جميلة ونضرة طول الوقت، يفضل استخدام الكريم على البشرة يومياً حتى نحصل على أفضل النتائج.
فوائد كريم النشا والفازلين للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد رائعة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-
- يجعل البشرة ناعمة وجميلة ويحميها من التجاعيد.
- يخلص البشرة من أثار الحبوب والبثور السوداء.
- يزيل التجاعيد ويقلل من تهيج واحمرار البشرة.
- يعطي للبشرة نضارة وحيويتها ويحافظ على نعومتها.
- كما يعمل على تفتيح البشرة وحمايتها من الجفاف.
- يعمل كمقشر كطبيعي رائع للبشرة ويزيل الخلايا الميتة والاسمرار.
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