نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ في المنزل بأحلى وألذ تتبيلة زي المطاعم رائح وطعم لا يقاوم في المقال التالي

الشيش طاووق بالفراخ في المنزل من أسرع وأحلى الوجبات السريعة و الخفيفة التي يتم تحضيرها في المناسبات والاحتفالات، كما أنها من من أكثر الوجبات الشهية التي يعشقها الأطفال والكبار فهي من الوصفات الشهية والسهلة جدًا، وهناك طريقتين لتحضير الشيش طاووق منها باللحمة و الفراخ ومن أسهل الطرق التي يمكن تحضيرها هو الشيش طاووق بالفراخ لا يحتاج إلى وقت كثير في التسوية، وأهم ما يميز هذه الوصفة هو التتبيلة هي التي تعطيها طعم مميز. الشيش طاووق صدر دجاج مخلى كبيرة.

2 ثمرة طماطم كبيرة.

عصير 1 ليمونة.

2 ثمرة بصل كبير.

4 معالق طعام زبادي.

2 ثمرة فلفل أحمر حار.

3 معالق طعام زيت زيتون.

رشة كزبرة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح حسب الرغبة. خطوات تحضير الشيش طاووق في البداية نأتي بصدور الدجاج ونقوم بتنظيفها بالماء و الطحينة لكي نتخلص من الرائحة الكريهة.

ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات متوسطة الحجم لا صغيرة ولا كبيرة لكي يتم تسويتها بشكل الصحيح.

بعد ذلك نأتي نقوم بتقطيع الفلفل الأحمر إلي شرائح كبيرة بعد تنظيف البذور الداخليه.

نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات كبيرة و كذلك الطماطم تقطع مكعبات.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الزبادي و زيت الزيتون و الملح والفلفل الأسود و الكمون و الكزبرة و ورق اللورا و البابريكا.

نقلب التتبيلة جيدًا حتى يمتزجا كافة المكونات.

ثم نقوم بوضع قطع صدور الدجاج في التتبيلة ولابد أن نغطيها تمامًا بالتتبيلة ونغطيها ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

ادخلى مكعبات صدور الدجاج على أسياخ خشبية، ثم قطعة بصل، ثم شريحة طماطم ثم شريحة فلفل أحمر ومن ثم مكعب دجاج إلى أن ينتهي الشيخ من الدجاج والفلفل.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن بحيث يكون حواف الأسياخ الخشبية معلقة على أطراف الصينية.

ثم نقوم بتسخين الفرن جيدًا و نقوم بوضع الصينية في الفرن الساخن، و نتركها لمدة 10 دقائق ثم قومى بتقليب الأسياخ بين الحين والأخر إلى أن تجدين الفراخ بدأت فى الاحمرار من جميع الجوانب.

بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونقوم بتقديمها بجانب الأرز الأصفر وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ في المنزل بأحلى وألذ تتبيلة زي المطاعم رائح وطعم لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الشيش طاووق بالفراخ في المنزل بأحلى وألذ تتبيلة زي المطاعم رائح وطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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