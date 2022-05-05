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عمر شويل - جدة كنز رباني لتنعيم الشعر الخشن والجاف وجعله حرير بديل طبيعي للكيراتين، تبحث الفتيات والسيدات عن الشعر الناعم حيث أنه يجعلها تبدو في إطلاله مميزة، ولكن قد يتعرض الشعر للإجهاد نتيجة كثرة استخدام أدوات تجفيف وتمليس الشعر أو أشعة الشمس الضارة، مما تتسبب في جفاف وخشونة بصيلات الشعر وتكسر أطرافه ولهذا تلجأ للطرق التقليدية وعمل كيراتين أو بروتين صناعي للتخلص من مظهر الشعر التالف، إلا أن أضرارها كثيرة علي المدي البعيد ولذلك يمكنك استخدام مواد طبيعية من مطبخك وتعطيك نفس المفعول، كما أنها ليست مكلفة وسريعة المفعول.

كنز طبيعي لتنعيم الشعر الخشن والجاف وتمنحك شعر أملس بدون مواد كيميائية

يعد تنعيم الشعر الخشن والجاف من الأمور المزعجة لدي النساء حيث أنه يتطلب عناية كبيرة للحصول علي المظهر المطلوب.

ولكن يمكن التخلص من مشاكل الشعر عن طريق اللجوء للمواد الطبيعية والتي أثبتت فاعلية في وقت قصير لعلج خشونة وجفاف الشعر.

ولهذا سوف أقدم لكم كنز رباني لتنعيم الشعر الخشن والجاف بديل طبيعي للكيراتين.

فوائد قشر الرمان للشعر

يحمل قشر الرمان بداخله عدد من الفوائد الشعر والتي يمكن الاستفادة منها من خلال تطبيق على الشعر بعمل وصفات، فهو مليء بالمعادن والفيتامينات الضرورية كما أنه يحتوي على ثلاثة أضعاف عدد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر، مما يجعله يعطي هذه الفوائد التالية:

تستخدم مستخلصات قشر الرمان في علاج قشرة الرأس وتقليل التساقط، لأنه يحتوي على مواد تعتبر مضادة للفطريات مما يمنع تكوين قشرة الرأس، وتقليل تساقط الشعر الناتج عن النشاط الفطري.

الناتج عن النشاط الفطري. يساعد في ملء فراغات الرأس.

يمنع ظهور الشيب المبكر.

يساعد على تقوية بصيلات الشعر بسبب احتوائه على حمض الفوليك الذي يقوم بتنشيط الدورة الدموية المتدفقة للرأس.

يستخدم زيت الرمان لتنعيم الشعر المتطاير، كما أنه يعمل ترطيب عميق خصلات الشعر.

المتطاير، كما أنه يعمل ترطيب عميق خصلات الشعر. يسهم في نمو بصيلات الشعر.

يقوم بتغذية الشعر بالمغذيات التي يكون في حاجة إليها حتى ينمو بشكل صحي.

يستخدمه البعض لعمل صبغة حمراء للشعر.

يعالج المشاكل التي تظهر على فروة الرأس.

وصفة قشور الرمان وزيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن والجاف



وصفة قشور الرمان وزيت الزيتون كنز رباني لتنعيم الشعر، فمن المعروف عن زيت الزيتون أنه يساعد في تركيب الشعر مما يمنحه النعومة التي تحتاجين إليها،

ولكن استخدام قشور الرمان على الشعر هو ما يعتبر من الوصفات الجديدة،

وعلى الرغم من أنها ثمرة قاسية إلا أنها تحتوي على مجموعة هامة من الفيتامينات ومنها فيتامين A و C و E وحمض الفوليك،

بالإضافة إلى أن الرمان يعتبر من مضادات الأكسدة ذات التأثير القوي وتتكون الوصفة من الآتي

أحضري عدد من ثمار رمان، بعدها قومي بتقطيعها إلى أربعة أقسام طولياً.

قومي بفصل القشرة الخارجية، وبعدها قطعيها مرة أخرى.

توضع القشور تحت أشعة الشمس حتى تجف تماماً.

بعد أن تجف ضعيها في محضر الطعام حتى تصبح ناعمة كَالمسحوق.

تحضير وصفة قشور الرمان وزيت الزيتون لتنعيم الشعر

