لوجه كالبدر اصنعي كريم الأرز وقشور البرتقال لتبيض البشرة والتخلص من التجاعيد

كريم الأرز وقشور البرتقال ، كريم طبيعي قوي جداً في التخلص من اسمرار البشرة وتوحيد لونها فهو يعمل على تبيض البشرة، ويساعد في إزالة التصبغات ويزيل التجاعيد حول العينين وحول منطقة الفم، فهو عبارة عن كنز رباني متوفر داخل كل منزل ويعتبر من البدائل الأفضل للكريمات غالية الثمن التي لا تكون متوفرة للجميع، فهو يتم تحضيره من خلال مكونات بسيطة جداً وطبيعية 100% لا تضر البشرة في شيء بل تساعد على العناية بها وترطيبها وحمايته من الاسمرار والبقع الداكنة أو ظهور الحبوب، فهو كريم يعتبر أقوي بكثير من البوتوكس، ومناسب لجميع أنواع البشرة ولا يسبب أي ضرر أو أذي للبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كريم الأرز وقشور البرتقال بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل بيت.

مكونات عمل كريم الأرز وقشور البرتقال

يتكون الكريم من مكونات بسيطة متوفرة بالمنزل هي كما يلي:ـ

ملعقتين من الأرز الأبيض.

نصف كوب من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من مسحوق قشور البرتقال.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

2 ملعقة صغيرة من جل الأولوفيرا(الصبار).

كبسولة من الفيتامين هاء.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم الأرز وقشور البرتقال بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في طبق نقوم بإضافة ملعقتين من الأرز الأبيض ثم نضيف ملعقة من مسحوق قشور البرتقال ثم نضيف نصف كوب من الماء الساخن. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نغطي الخليط ويترك منقوع لمدة ليلة كاملة خارج الثلاجة. بعد ذلك نقوم بوضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونقوم بالخلط جيداً حتي نحصل على خليط ناعم جداً. نقوم بتصفية الخليط في طبق باستخدام شاش نظيف، ثم نقوم بوضع الخليط المصفى في وعاء قابل للطهي. ثم نضع الوعاء على نار هادئة لمدة دقائق مع مراعاة التقليب المستمر حتي يصبح الخليط ذو قوام كريمي. نرفع الخليط من على النار ونتركه حتي يبرد تماماً، ثم نضيف إليه ملعقة من زيت اللوز الحلو ونمزج المكونات جيداً. ثم نقوم بثقب كبسولة من الفيتامين هاء ثم نفرغ محتوى الكبسولة إلي الخليط ونمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس تماماً. نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة ومحكمة الغلق، ثم يحفظ داخل الثلاجة مدة أسبوع.

طريقة استخدام الكريم