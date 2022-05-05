معمول الحليب المكثف بالتمر سهل وسريع أحلى من المحلات

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معمول الحليب المكثف أو معمول النستله من المخبوزات اللذيذة لأنه يحتوي على مكونات تكسبه نكهة ورائحة مميزة حيث يحتوى على ماء الزهر الذي له رائحة مميزة ويكثر استخدامه في معظم وصفات المخبوزات، وأيضاً يحتوي علي الحليب المكثف الذي يكسب المعمول طعم ومذاق مختلف، والمعمول من المخبوزات التي تحرص كثير من الأسر على إعدادها في أيام الأعياد لأنه من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، وسوف نقدم لكم طريقة عمل معمول الحليب المكثف بالتمر بخطوات بسيطة وناجحة من أول مرة . مقادير معمول الحليب المكثف

كيلو دقيق (6 كوب ونصف)

2 كوب من السمن (نصف كيلو).

كوب إلا ربع من الحليب المكثف المحلى.

ثلث كوب من ماء الزهر أوالماء أو الحليب حسب الرغبة. مقادير حشوة التمر كيلو من معجون التمر

2 ملعقة من ماء الزهر.

ملعقة قرفة مطحونة.

ربع كوب من السمن. طريقة تحضير معمول النستله في إناء عميق ضعي الدقيق مع السمن (ويمكن استبدال السمن بالزبدة ولكن بعد تسخينها على النار والتخلص من السوائل الموجودة بالزبدة لنحافظ على قوام المعمول وشكله). ثم اخلطي الدقيق مع السمن جيداً بالعجان أو يدوياً لمدة لا تقل عن 20 دقيقة حتى تصبح العجينة لها قوام كريمي طري ويصبح لون العجينة فاتح وهذه الخطوة من أسرار نجاح المعمول. تغطى العجينة وتترك في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ثم وبعد إخراجها تترك لمدة نصف ساعة بحرارة الغرفة ثم قومي بعجن الدقيق والسمن مرة أخرى جيداً حتى تعود إلى القوام الكريمي ويسهل تشكيلها. ثم نضيف ماء الزهر الذي يعطي العجينة طعم ونكهه مميزة وقوام طري سهل التشكيل . أضيفي الحليب المكثف وقلبي العجين برفق جيداً حتى تمتزج العجينة مع ماء الزهر والحليب المكثف فقط مع ضرورة عدم المبالغة في العجن بعد إضافة السوائل. ثم تترك العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتم تحضير الحشو . لتحضير الحشو: نضع التمر والزبدة وماء الزهر والقرفة في إناء وتعجن المكونات جيداً حتى تصبح متماسكة ثم تقطع على شكل كرات صغيرة. نقطع عجينة المعمول على شكل كرات أيضاً ونبدأ بأخذ كرة من عجينة المعمول والضغط عليها وفردها على اليد بشكل دائري ثم وضع كرة من عجينة التمر في وسطها. ثم تشكل عجينة المعمول والحشو بداخلها على شكل كرة لا تظهر منها الحشوة. ثم توضع كل الكرات بعد تشكيلها في قوالب المعمول لتأخذ شكل مميز وتوضع في صينية غير مدهونة. نسخن الفرن مسبقاً على درجة 200 مئوية ثم نخفض الحرارة إلى 180 وندخل الصينية على الرف قبل الأخير. يجب تشغيل الشواية للحصول على اللون الذهبي وقد تستغرق مدة الخبز من 20 إلى 25 دقيقة حسب نوع الفرن. عمر شويل - جدة معمول الحليب المكثف بالتمر سهل وسريع أحلى من المحلات - ثقفني

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