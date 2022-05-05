طريقة تحضير وصفة الخميرة وزيت الزيتون لتطويل الشعر وجعله مثل الحرير

تعتبر وصفة الخميرة وزيت الزيتون من الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتنعيمه وجعله مثل الحرير من أول استعمال، كما تعمل هذه الوصفة على تكثيف الشعر وجعله أكثر لمعانًا، وتساعد أيضًا في التخلص من القشرة التي تسبب التهاب الجلد والحكة، وهذه الوصفة الرائعة لها قدرة كبيرة على فرد الشعر المجعد، وتجعل الشعر أكثر رطوبة وتحميه من الجفاف، كما تعمل على تخليصه من الروائح الكريهة التي تساعد على نمو الجراثيم والفطريات والبكتيريا، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة وتستطيع أي فتاة أو سيدة صنعها في المنزل بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة الخميرة وزيت الزيتون الرائعة في فرد وتنعيم الشعر وجعله انسيابي مثل الحرير.

مكونات عمل وصفة الخميرة وزيت الزيتون

تحتوي هذه الخلطة الممتازة على العديد من المواد الطبيعية التي تعمل على تطويل الشعر وتنعيمه وهى كما يلي:-

2 ملعقة من النشا.

كوب واحد من الزبادي.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

2 ملعقة من عسل النحل.

2 ملعقة من زيت السمسم.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير وصفة الخميرة وزيت الزيتون الرهيبة في تطويل الشعر وفردة وجعله مثل الحرير في وقت قصير جدًا وهى كما يأتي:-

نقوم بإحضار وعاء كبير، ثم نضع به كوب الزبادي، والخميرة الفورية، والنشا ونقلبهم مع بعض بشكل جيد حتى نحصل على قوام ثقيل القوام. نقوم بإضافة باقي المكونات على الخليط السابق، ثم نقوم بخفقهم جيدًا مع بعض حتى نحصل على مزيج كريمي الشكل. نغسل الشعر بالماء الفاتر قبل وضع الخليط ونجففه جيدًا حتى نتخلص من الماء تمامًا. ندهن الشعر بالخليط من الجذور حتى نصل إلى الأطراف. نقوم بتسريح الشعر بواسطة المشط الخشبي حتى نفرد الشعر بشكل جيد ونحصل على النتائج المطلوبة في وقت قصير. نضع على الشعر كيس من البلاستيك، ثم نتركه مدة ساعتين. نغسل الشعر بالماء الفاتر بعد مرور الوقت المحدد، ثم نمشطه مرة ثانية وسوف تلاحظين أن الشعر أصبح ناعم مثل الحرير.

فوائد وصفة الخميرة وزيت الزيتون للشعر

هناك العديد من الفوائد الممتازة التي نحصل عليها عند استخدام خلطة الخميرة وزيت الزيتون وهى كما يلي:-