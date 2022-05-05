بكوب من الحليب اصنعي أقراص العجوة الطرية خفيفة وهشة أحلى من المخابز

أقراص العجوة الطرية من أجمل المخبوزات التي تقدم دائماً بجانب كوب من الشاي، أو الحليب في أول أيام عيد الفطر المبارك، فهي خفيفة وللذيذة وكثير من الأطفال يقبلون على تناولها، لأنها تملك نكهة العجوة الجميلة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون عليها وخاصة الأطفال، وطريقة تحضيرها في البيت بسيطة وتستطيع الكثير من الأمهات القيام تحضيرها في البيت بدل من شرائها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أقراص العجوة الطرية بقوام هش وخفيف أحلى من المخابز بكل سهولة وبأقل تكلفة.

مكونات عمل أقراص العجوة الطرية

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الحليب الدافئ.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

5 أكواب من الدقيق الفاخر.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كيلو من العجوة الجاهزة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقدار ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أقراص العجوة الطرية بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر بولة كبيرة ونضع بها الماء، والحليب، والسكر، والزبدة، والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض جيداً. نغطي الوعاء جيداً ونتركه جانب لمدة ربع ساعة حتى يصبح الخليط مثل الرغوة تماماً. نقوم بإضافة الدقيق، والملح، والبيكنج بودر للخليط ونعجن جيداً بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة طرية وناعمة. نقوم بدهن العجينة بقليل من الزيت ونتركها جانباً في درجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمها وترتفع جيداً. ثم نقوم بتشكيل العجين على صينية كبيرة مدهونة بالزيت على شكل كرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً حتى ترتاح ويسهل فردها.

طريقة حشو أقراص العجوة الطرية

سوف نتعرف على طريقة حشو الأقراص بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-