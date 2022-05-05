احترس.. علامات تظهر على العين تشير إلى إصابتك بورم خبيث

هناك العديد من العلامات من الممكن أن يتم ظهورها على العينين، حيث أن الكثير من الأشخاص الذين يظهر لديهم تلك العلامات يقلقون، وهذا بسبب أن العديد من العلامات التي يتم ظهورها وتواجدها في العينين من الممكن أن تدل على إصابة الفرد بالورم الخبيث، لذلك سوف نذكر في هذا المقال العلامات التي تدل على تواجد ورم خبيث لدى الشخص.

ما العلامات يتم ظهورها في العين تدل على الإصابة بالورم الخبيث؟

وجد العديد من الباحثين بتواجد علامة ظاهرة من الممكن عن طريقها معرفة إذا كان الفرد مصاب بمرض سرطان الثدي، والعلامة المفاجئة يمكنها أن تشير على إحتمالية إصابة الفرد مرض سرطان الرئة، حيث أن تلك العلامة هي تواجد بؤبؤ صغيرًا في أحد العينين.

كما أظهر أيضًا عدة باحثون، بأن ورم بانكوست الذي يتم تواجده في أعلى الرئة، فهو في كثير من الأحيان يكون متكونًا من نوع من مرض سرطان الرئة ذو الخلايا الغير صغيرة، حيث يمكنه عن طريق نموه أن يقوم بالضغط على الوريد الرأسي العضلي و العصب الحجابي والشريان تحت الترقوة، أو من الممكن أن يقوم بالضغط على العقدة الودية.

أعراض ظهور أورام سرطان الرئة

أصدر الباحثون أن تواجد أورام سرطان الرئة من الممكن أن يتسبب في تواجد العديد من الأعراض التي تعرف باسم “متلازمة هورنر”، ومن أبرز تلك الأعراض هي إصابة الشخص بالجفن المتدلي للعين بسبب تواجد تلف في الأعصاب، مع الإضافة إلى تواجد العديد من الأعراض الثانية ومنها:

حدوث صغر للحدقة وهي الدائرة السوداء في وسط العينين.

تواجد فرق واضح في الحجم الخاص بالحدقة ما بين العينين.

تواجد انتفاخات صغيرة أو متأخرة في الحدقة التي تكون مصابة بحدوث الضوء القليل.

حدوث ما يدعى بالانسدال المقلوب.

حدوث التعرق بالصورة القليلة أو عدم حدوث التعرق، أما أن يكون من الناحية الكلية للبشرة أو على المكان المعزول من الجلد بالناحية المصابة.

حدوث التدلي في الجفون العليا.

يمكن أن يصيب مرض سرطان الرئة أي فرد، بل بمقدار 85 بالمائة من الحالات تحدث عند الأشخاص المدخنون، ومن الممكن انتشار مرض سرطان الرئة ذو الخلايا القليلة الصغيرة بشكل سريع جدًا، فهو من الأورام الخبيثة المميتة، ويكون متمثلًا نحو 15 بالمائة من سرطانات الرئة.