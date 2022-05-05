الشاورما السوري على طريقة المطاعم السورية بطعم رائع ولذيذ

الشاورما السوري ، من أشهي الأكلات التي نجد عليها إقبالاً كثير في الأعياد وفي المناسبات السعيدة وفي النزهات مع الأهل والأصدقاء، توجد العديد من المطاعم والمحلات التي تشتهر بتقديمها في جميع البلدان العربية، يشتهر تقديمها في سوريا بطريقة سهلة وبطعم رائع ولذيذ، ولكن توجد الكثير من المطاعم المتخصصة في عملها بطرق عديدة ومتنوعة وخاصة في مصر، يمكن تقديمها للضيوف في المنزل أو يمكن تقديمها للأسرة كوجبة شهية ولذيذة وتوفير الكثير من الأموال التي ندفعها في الأطعمة الجاهزة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الشاورما السوري بطريقة بسيطة وطعم رائع ولذيذ.

مكونات عمل الشاورما السوري

تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وفي متناول الجميع وهي كما يلي:ـ

نصف كيلو صدور دجاج.

للتتبيلة

نصف كوب من الزبادي.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة كبيرة من الخل.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة دبس الرمان.

بهارات ملعقة صغيرة من كلاً من:ـ

ملح وفلفل الأسود.

الكزبرة الجافة والقرفة.

زنجبيل وبابريكا.

شطة وبصل بودر وبهارات مشكلة.

للتقديم

خبز الصاج أو خبز كيزر.

خيار مخلل ولفت مخلل.

بطاطس محمرة.

بصل شرائح وبقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة سماق.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو الزيت العادي.

ثومية أو كاتشب أو طحينة.

طريقة التحضير

يتم تحضير الشاورما السوري بالدجاج بالمنزل باتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم بغسل صدور الدجاج جيداً ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح رفيعة متوسطة السمك. ثم نحضر طبق عميق ونضع به الزبادي ثم نضيف الزيت والثوم المفروم والخل وعصير الليمون. نضيف الكاتشب ودبس الرمان ثم نضيف البهارات الملح والفلفل الأسود والكزبرة والزنجبيل والقرفة والشطة والبابريكا والبهارات المشكلة. ثم نخلط المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلبها جيداً مع الخليط ثم نغطي الخليط ونضعه داخل الثلاجة لمدة ساعتين. بعد ذلك نحضر طاسة غير لاصقة ونضعها على نار متوسطة ونتركها حتي تسخن جيداً، ثم نضع بها شرائح الدجاج ونتركها حتي تنضج مع مراعاة التقليب من حين لآخر. ثم نضع في طبق شرائح البصل ثم نضيف إليها شرائح البقدونس، ثم نضيف السماق وزيت الزيتون ونقلب المكونات معاً بشكل جيد.

طريقة التقديم

نحضر خبز الصاج ونفرده جيداً ثم نقوم بثني أحد أطرافه للداخل ثم نقوم بدهن طرف الخبز المثني بالثومية أو الكاتشب. ثم نضع عليها طبقة من خليط شرائح البصل والبقدونس، ثم نضيف طبقة من شرائح الدجاج ثم نضيف طبقة من البطاطس المحمرة. نضيف عليها شرائح من الخيار واللفت المخلل ثم نطبق طرفي الخبز من الجانبين إلي الداخل على الحشوة ثم نلف الخبز على الحشوة على شكل رول. ثم نقوم بوضع بتحمير الخبز في نفس الطاسة التي تم طهي قطع الدجاج بها، حتي يأخذ لون تحمير جميل. ثم نقوم بتقطيعه إلي أجزاء صغيرة ويقدم مع صوص الثومية بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الثومية بالمنزل

المكونات

كوب ماء.

كوب من الحليب.

4 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عصير نصف ليمونة.

4 ملاعق زبادي.

2 فص ثوم مهروس.

ربع كوب ماء.

ربع كوب زيت.

طريقة التحضير