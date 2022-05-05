كنز كريم البانثينول والكركم تبييض رباني للوجه ومن أول استعمال فوري وتحدي

كنز كريم البانثينول والكركم، من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 10 درجات وبشكل فوري، حيث تبحث كل سيدة عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة، وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه وسيدة باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم البانثينول والكركم مثالي لجميع انواع البشرة سوا كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا على طريقة كنز كريم البانثينول والكركم لتفتيح وتقشير البشرة وتبييض فوري من اول استعمال.

مكونات عمل كنز كريم البانثينول والكركم لتبييض البشرة

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها في عمل الكريم الرهيب في تفتيح البشرة بشكل متناسق وجميل وهي كالتالي:-

30 جرام من البانثينول.

أربع معالق صغيرة من الكركم.

معلقة ونصف من الحليب البودرة.

معلقتين من العسل.

معلقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

كمية من الماء الدافئ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي ابسط طريقة لتحضير كريم التفتيح في اقل وقت ممكن داخل المنزل بكل سهولة وبطريقة مضمونة جدا وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الحليب ثم النشا ثم الكركم. ثم نسكب عليهم البانثينول والعسل ثم ماء الورد ثم عصير الليمون والماء الدافئ. يتم بعد ذلك التقليب حتي نحصل علي خليط كريمي ومتجانس. نقوم بحفظ الكريم في علبة معقمة ومحكمة القفل. وبعد ذلك يتم حفظها بالثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

طريقة الاستخدام

وفي السطور الآتية سنتعرف على الاستخدام الصحيح للحصول على أفضل نتيجة من الكريم الجبار وهو كما يلي:-