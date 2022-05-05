طريقة سهلة لعمل ستيك اللحم وسر نجاح تتبيلة المحلات تعلمي الطريقة خطوة بخطوة

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هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتم اعداد اللحم بها، وهناك بعض الطرق المميزة والتي يفضل النساء تقديمها خاصتًا في العزائم الهامة لتزين المائدة باكلات مميزة وذات طعم جميل، لذلك جئنا لكم بطريقة تجهيز ستيك اللحم المشوي، وهو لا يحتاج سوى مكونات بسيطة جدًا ولكن له طعم مختلف عن باقي الطرق الأخرى، ولذلك تابعو معنا السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير.
طريقة عمل ستيك اللحم
لا يحتاج الستيك الا بعض البهارات لتجهيز تتبيلة مختلفة ومميزة تعطي له طعم وشكل يفتح الشهية، وسوف ينال إعجاب الجميع وخطوات التحضير كالآتي:
المكونات
- شرائح من اللحم الستيك.
- ربع كوب مناسب من الخل الأبيض.
- أربع ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الاوريجانو.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار شرائح اللحم.
- لابد من القيام بالطرق عليها جيدًا على ورق زبدة، وذلك حتى تصبح رقيقة جدًا من حيث القوام.
- احضري من ناحية أخرى وعاء صغير، ثم أضيفي بداخله الثوم والخل والملح والفلفل الأسود، والاوريجانو، وزيت الزيتون، ويمكن اضافة رشة من الشطة حسب الرغبة، ثم اخلطي كل المكونات مع بعض حتى تتجانس وتصبح التتبيلة جاهزة للاستخدام.
- ضعي الشرائح بداخل التتبيلة، وقومي بتغطيتها بها جيدًا.
- ثم غطي الوعاء بورق نايلون وادخليها الثلاجة حتى يمتص كل التوابل بشكل جيد.
- اتركيه لمدة ساعة كاملة أو أكثر.
- يمكن استخدام بعد ذلك أكثر من طريقة لشوي الستيك حسب الرغبة، ولكن الأفضل أن يتم إحضار صينية للفرن، ووضع شبكة فوقها.
- قومي برص اللحم على الشبكة.
- ثم قومي بإدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة واتركيها تمامًا حتى تنضج، مع مراعاة التقليب المستمر من وقت وآخر وذلك لتجنب الاحتراق من احدى الجوانب فقط، أو نضج إحداهما عن الأخرى.
- بعد تغير لون ستيك اللحم، يمكن إخراجه من الفرن، وتوضع في طبق للتقديم، ويتم تناوله بألف هنا وشفا وذلك مع العديد من الاطعمة الاخرى مثل الخضار السوتيه، أو البطاطس، أو الأرز فقط حسب الرغبة.
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