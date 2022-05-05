طريقة سهلة لعمل ستيك اللحم وسر نجاح تتبيلة المحلات تعلمي الطريقة خطوة بخطوة

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يتم اعداد اللحم بها، وهناك بعض الطرق المميزة والتي يفضل النساء تقديمها خاصتًا في العزائم الهامة لتزين المائدة باكلات مميزة وذات طعم جميل، لذلك جئنا لكم بطريقة تجهيز ستيك اللحم المشوي، وهو لا يحتاج سوى مكونات بسيطة جدًا ولكن له طعم مختلف عن باقي الطرق الأخرى، ولذلك تابعو معنا السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير.

طريقة عمل ستيك اللحم

لا يحتاج الستيك الا بعض البهارات لتجهيز تتبيلة مختلفة ومميزة تعطي له طعم وشكل يفتح الشهية، وسوف ينال إعجاب الجميع وخطوات التحضير كالآتي:

المكونات

شرائح من اللحم الستيك.

ربع كوب مناسب من الخل الأبيض.

أربع ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الاوريجانو.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

طريقة التحضير