نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الحواوشي الاسكندراني في المنزل تعرف عليها خطوة بخطوة وبطعم المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصنعي في المنزل اجمل حواوشي اسكندراني، فهو من أهم المأكولات الشعبية المصرية المعروفة، والتي يحبه الكثير من الناس، فهو يتميز بطعمه الجميل، كما أنه من أهم الأطعمة السريعة، وغالبًا ما يتم شرائه من الخارج على الرغم من سهولة تجهيزه في المنزل بدون تكاليف عالية، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة خطوات التحضير بكل سهولة وسرعة.

الحواوشي من الأكلات الشعبية، المعروفة في مصر وبعض البلاد العربية، فهو يتميز بطعمه اللذيذ، كما أنه يحتوي على أيضًا على قيمة غذائية عالية لوجود اللحمة المفرومة وهي البروتين الحيواني المهم لبناء الجسم، ويعتبر الحواوشي الاسكندراني من أكثر الأنواع حبًا وطلبًا، لذلك سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة عمل الحواوشى فى المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة، ويصبح بنفس طعم وشكل الجاهز تابعونا الآن لمعرفة الخطوات.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني في المنزل

قد يختلف طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني عن الطريقة العادية في كونه يحتاج إلى عمل الخبز المحشي باللحم بشكل كامل، لذلك قد تجد العديد من النساء صعوبة عند القيام بتجهيز في المنزل، لذلك جئنا بخطوات تحضير الخبز بشكل مبسط وهي كالآتي:

المكونات

مكونات العجينة

كوبين ونصف من الدقيق.

كوب من الماء الدافيء.

ملعقة من الخميرة.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

رشة ملح.

مكونات الحشو

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلتين كبار مفرومين.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

طريقة التحضير

طريقة تحضير العجين

قومي بإحضار وعاء معدني مناسب.

أضيفي بداخله الدقيق بعد نخله.

ثم أضيفي إليه رشة الملح، واتركيه جانبًا.

أضيفي بداخل كوب المياه الدافيء السكر والخميرة، ثم قومي بتقليب المكونات جيدًا حتى تتجانس وتذوب.

اتركي الكوب لمدة عشرة دقائق حتى يختمر.

ثم قومي بوضع كوب المياه بالخميرة على الدقيق، واعجني المكونات مع بعض جيدًا حتى تتكون عجينة طرية متماسكة.

اتركي العجينة مغطاة لمدة ساعة حتى تختمر وتتضاعف.

طريقة تحضير الحشو

قومي بوضع اللحمة في طبق غويط.

ثم أضيفي إليها البقدونس المفروم، والبصل.

اخلطي كل المكونات جيدًا لتختلط.

أضيفي إليها البهارات التي تم تحضيرها.

اخلطي مرة أخرى المكونات.

اصنعي كرات مناسبة من اللحم المفروم.

طريقة عمل الحواوشي