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عمر شويل - جدة حواجب كثيفة ورموش طويلة في 3 أيام فقط وصفة طبيعية فعالة مئة بالمئة، كيفية تطويل الرموش وتكثيف الحواجب بسرعة فائقة ستحصلين على رموش طويلة وحواجب كثيفة في 3 أيام فقط، لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى بذور الكتان فهي تحفز نمو شعر الحواجب الرموش، كما نحتاج إلى جل الألوفيرا فهو يقوي شعر والرموش بفاعلية بالإضافة إلى زيت الخروع، فهو يكثف شعر الحواجب والرموش

حواجب كثيفة ورموش طويلة في 3 أيام فقط

مكونات الوصفة :

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

ملعقة من جل الألوفيرا.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

كبسولة من فيتامين ه‍.

ملعقة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي

ضع مقدار بذور الكتان في قدر معدني مع إضافة الماء ثم ضع بذور الكتان تغلى على النار لمدة 5 دقائق، حتى تحصل على مزيج لزج نوعاً ما وبعد ذلك قم بتصفية بذور الكتان باستخدام مصفاة أو قطعة قماش لاستخراج الجل، بعد ذلك أقسم جل بذور الكتان إلى جزءين وإلى الجزء الأول من الجل أضف جل الألوفيرا، ثم امزج جيداً وبعدها أضف زيت الخروع وكبسولة فيتامين ه‍ ثم امزج مجدداً، حتى تندمج المكونات جيداً ثم نحتفظ بالخليط في برطمان زجاجي صغير ويمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لفترة أطول.

واستخدمي فرشاة الماسكارا أو الأعواد القطنية لتطبيق الخليط، ضعي هذا الخليط على الحاجبين والرموش قبل النوم ثم امسحي حاجبيك ورموشك بمنديل عند الاستيقاظ، واستخدم هذا الخليط يومياً للحصول على نتائج سريعة وخلال 3 أيام فقط ستحصل على رموش و حواجب سميكة.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

وإلى الجزء الثاني من جل بذور الكتان أضف إليه القهوة سريعة الذوبان ثم امزج جيداً حتى تذوب القهوة، وبعد ذلك أضف زيت اللوز الحلو وامزج مجدداً ثم احتفظ بهذا الخليط في جرة زجاجية، ثم طبق هذا الخليط على حواجبك ورموشك باستخدام فرشاة الماسكارا أو الأعواد القطنية، طبقي الخليط على حاجبيك ورموشك جيداً ثم اتركيه لمدة ساعتين وبعد ذلك اغسلي حواجبك ورموشك بالماء، و لافضل النتائج كرري هذه الوصفة كل يوم.