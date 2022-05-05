جددي مظهرك.. صبغ الحواجب في البيت ووفري فلوسك بكل أسرار أشهر مراكز التجميل لتاتو ثابت وجذاب

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عمر شويل - جدة صبغ الحواجب في البيت، كثر البحث في الفترة الأخيرة من قبل النساء عامة والشابات خاصة، عن أفضل الطرق الطبيعية لصبغ الحواجب في البيت، وذلك بسبب الضرر الناتج عن استخدام الصبغات أو التنت المؤقت أو التاتوهات، حيث إنه يؤدي إلى تساقط الشعر على المدى البعيد، كما قد يتسبب أيضا في التهاب للجلد؛ لأنه هذه المنطقة حساسة جدا، وإذا كنتي تريدي صبغ الحواجب في البيت بطريقة طبيعية، فإليكم المقال التالي سيتم ذكر أفضل الطرق الطبيعية غير المكلفة والبسيطة، والتي تؤدي إلى أفضل النتائج الممكنة بدون أي أضرار.

صبغ الحواجب في البيت

أولا: صبغ الحواجب بالقهوة: القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي تستخدم في صبغ الحواجب، وتجعل لونه يميل للبني الداكن، كما أن القهوة تكثف وتغزر نمو الحواجب بشكل رائع.

المكونات

عشرون جرام من القهوة أي ما يعادل عدد 2 ملعقة كبيرة.

خمسة جرام من مسحوق الكاكاو أي ما يعادل 1 ملعقة صغيرة.

12.5 جرام من العسل أي ما يعادل ملعقة كبيرة.

15 ملليجرام من زيت جوز الهند أي ما يعادل ملعقة كبيرة.

صبغة حواجب بني طبيعي

قومي بخلط القهوة والكاكاو في إناء نظيف، وبعد ذلك إضافة زيت جوز الهند إليهم واخلطي المكونات جيدا.

ثم إضافة العسل إليهم، واستمري في التقليب حتى تتم مجانسة المكونات بشكل كلي.

أصبح الخليط جاهز للاستخدام، ضعي كمية مناسبة على الحواجب لمدة ثلث ساعة، ثم اغسليه بالماء النظيف، ونشفي مكان الماء جيدا

كيف اخلي لون حواجبي بني فاتح

الليمون يعتبر من أفضل الأشياء الطبيعية التي تعمل على صبغ الحواجب، ويكون لونها بني فاتح، يميل إلى الشقرة، وهو البديل الطبيعي للصبغ بماء الأكسجين الذي يسبب التهاب للجلد.

طريقة الاستخدام

قومي بتحضير ملعقة صغيرة من عصير الليمون بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من العسل، واخلطيهم جيدا.

استخدمي الفرشاة لوضع كمية مناسبة من الخليط على الحواجب، ومشطيهم برفق.

اتركي الخليط لمدة ثلث ساعة، ثم قومي بغسلهم بالماء.

وهناك الكثير من الوصفات الطبيعية لصبغ الحواجب في البيت، ولكن هاتين الطريقتين هما الأفضل والأكثر سلامة في الاستعمال بين معظم النساء، وثبت عدم وجود أي ضرر من استخدامهم.