فرحي أولادك بكيلو دقيق أعملي 30 رغيف فينو هش وطري أحلي من بتاع الأفران بمكونات بسيطة جدا

الفينو من أنواع الخبز التي يتم استخدامها دائما في وجبات الأفطار وفي عمل الساندويتشات للأطفال في المدارس ولذلك نجد أن الكثير من ربات البيوت يرغبن في معرفة الطريقة التي يمكن تحضيره بها في البيت بكمية كبيرة بحيث يكون مثل المخابز لتوفير التكلفة التي يتم شراؤه بها, والفينو من أنواع الخبز السهلة التحضير التي لا تحتاج الي مكونات كثيرة, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن إتباعها لعمل العيش الفينو في البيت مثل المخابر وأفضل.

مقادير عمل العيش الفينو في البيت بسهولة

كيلو دقيق.

أربع ملاعق خميرة.

أربع ملاعق سكر.

كوب ونصف حليب.

معلقتين لبن مجفف.

نصف معلقة ملح.

أربع ملاعق زيت.

سمسم.

صفار بيضة.

الخطوات الصحيحة لعمل الفينو الطري في البيت مثل المخابر

الفينو من المعجنات التي لها قيمة غذائية عالية, ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات, ويحتاج الفينو الي خطوات معينة في طريقة التحضير للحصول على فينو طري وخفيف, ويتم تحضيره بالطريقة التالية:-