نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرحي أولادك بكيلو دقيق أعملي 30 رغيف فينو هش وطري أحلي من بتاع الأفران بمكونات بسيطة جدا في المقال التالي
الفينو من أنواع الخبز التي يتم استخدامها دائما في وجبات الأفطار وفي عمل الساندويتشات للأطفال في المدارس ولذلك نجد أن الكثير من ربات البيوت يرغبن في معرفة الطريقة التي يمكن تحضيره بها في البيت بكمية كبيرة بحيث يكون مثل المخابز لتوفير التكلفة التي يتم شراؤه بها, والفينو من أنواع الخبز السهلة التحضير التي لا تحتاج الي مكونات كثيرة, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن إتباعها لعمل العيش الفينو في البيت مثل المخابر وأفضل.
مقادير عمل العيش الفينو في البيت بسهولة
- كيلو دقيق.
- أربع ملاعق خميرة.
- أربع ملاعق سكر.
- كوب ونصف حليب.
- معلقتين لبن مجفف.
- نصف معلقة ملح.
- أربع ملاعق زيت.
- سمسم.
- صفار بيضة.
الخطوات الصحيحة لعمل الفينو الطري في البيت مثل المخابر
الفينو من المعجنات التي لها قيمة غذائية عالية, ويمكن استخدامه في العديد من الوصفات, ويحتاج الفينو الي خطوات معينة في طريقة التحضير للحصول على فينو طري وخفيف, ويتم تحضيره بالطريقة التالية:-
- ننخل الدقيق ويجب أن يكون الدقيق مخصص للمعجنات للحصول على النتيجة المرغوبة.
- نضيف عليه الملح والحليب المجفف ونقلبهم ونقوم بنخل الخليط مرة أخري.
- نضع الحليب مع الخميرة ويجب أن يكون الحليب دافئ ونضيف معهم السكر ونقلب حتى يذوب كل منهم ويمتزجا معًا.
- بعد عشر دقائق يرتفع خليط الخميرة ونضيفه على الدقيق ونقلب جيدًا حتى تمتزج كل المكونات.
- نضيف الزيت وهو من المكونات التي تجعل الفينو لامع وطري لأطول فترة ممكنة ونقلب كل الخليط.
- نغطي العجين ونضعه في مكان مظلم ودافئ مثل فرن البوتجاز حتى يتخمر لمدة ساعة.
- نفرغ الهواء من العجين وبعد ذلك نبدأ في تشكيها على هيئة قرص دائري أو أصابع طويلة وسميكة.
- نغطي الفينو ونتركه يتخمر مرة أخري ربع ساعة وبعد ذلك نخلط صفار البيض مع معلقتين حليب وندهن وجه الفينو بالخليط ونضع عليه كمية من السمسم.
- نضع الفينو في الفرن الساخن على درجة 180 ونتركه ربع ساعة وبعد ذلك نقوم بتشغيل الشواية دقيقتين ونخرجه من الفرن.
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