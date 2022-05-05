أقوي الوصفات السحرية لتبييض البشرة وتفتيحها

تسعي كثير من السيدات الي البحث عن وصفات لتبييض البشرة وتفتيحها،من المهم أن تفهم أن التغيير في لون بشرتك وتحولها إلى لون أغمق يحدث عادةً بسبب زيادة كبيرة في تخليق الميلانين، والذي يُعرف علميًا باسم (فرط التصبغ) ، وهو مسؤول عن العديد من العوامل البيولوجية، يحدث التغير في لون البشرة أيضًا بسبب عدد من العوامل البيئية والصحية ، والتي تؤدي إلى زيادة إنتاج الميلانين المسؤول عن لون بشرتك

كيف يمكنك تبييض بشرتك وعلاج فرط التصبغ؟

الحليب

نظرًا لوفرة الإنزيم القابل للذوبان في الماء المعروف باسم الليباز، والذي يسمح بإذابة الدهون في الجسم ، يعتبر الحليب منظفًا جيدًا ومطهرًا للبشرة، كما أنه يساعد في إزالة الشوائب من البشرة، مما يسمح لك بتبييض بشرة وجهك بشكل طبيعي وسريع، والاستخدام المنتظم للحليب على الجلد يجعله أكثر نضارة ونضارة بجهد أقل ؛ كما أنه يساعد في علاج فرط تصبغ الوجه أو تصبغ الجلد حول الفم ؛ وهو مناسب لجميع أنواع التلوث.

كيفية استخدام الحليب والفحم لتبييض البشرة؟

مكونات:

القليل من الحليب الخام.

كرة قطن.

طريقة التحضير:

طريقة التحضير: انقعي كرة قطنية بالحليب الخام.

امسح الجلد بقطن واتركه حتى يجف.

اغسل الجلد بالماء الفاتر ثم جففه بالتربيت عليه.

كرر هذه العملية مرتين في اليوم.

في حالة حساسية الجلد للاكتوز والحليب يجب تجنب استخدام جميع وصفات تبييض البشرة التي تحتوي على الحليب، ويجب استبداله بحليب اللوز أو زيت جوز الهند.

كيفية استخدام الفحم لتبييض البشرة بشكل سريع وطبيعي؟

الفحم عنصر قوي للغاية في القضاء على البشرة من الشوائب والأوساخ التي تتراكم في مسام الجلد ، كما أنه يمتص السموم والإفرازات الزائدة ، كما أنه فعال في حالة فرط تصبغ الجلد.

مكونات:

ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

عدة قطرات من الماء.

طريقة التحضير:

طريقة التحضير: ضعي الفحم في وعاء

أضف قطرات الماء ببطء

اخلطي المكونات لعمل معجون

ضعي المعجون على الوجه والرقبة لمدة 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

كرر هذه العملية مرة واحدة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

كيف يمكنك استخدام بذور الكمون لتبييض بشرتك بشكل طبيعي؟

مكونات: