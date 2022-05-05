الطريقة الاصلية.. خميرة اللبن الناجحة لعمل الفايش والقرص الصعيدى على اصولة بكل خطواتها واسرار نجاحها

الطريقة الاصلية.. خميرة اللبن الناجحة ، تعتبر خميرة اللبن من أحد أنواع المعجنات التي يقبل عليها العديد من الأشخاص، تتمتع بالطعم اللذيذ والشهي بجانب سهولة تحضيرها وقلة تكلفتها، وتكون من المعجنات التي يتم تناولها على الفور أو كوجبة جانبية في منتصف اليوم.

كما يمكن أن تكون وجبة مفضلة لأولادك أثناء المذاكرة بجانب كوب من الحليب أو الشاي أو العصير الطازج، ونحن من سيقدم لك الطريقة التي تقومين باستخدامها عند تحضير خميرة اللبن في أقل وقت ممكن.

الطريقة الاصلية.. خميرة اللبن الناجحة

نقدم لك سيدتي أسهل طريقة لعمل خميرة اللبن الذي يقبل عليها الكثيرين فقط عليك بإحضار بعض المكونات واتباع الخطوات التالية:

المكونات:

5 كوب دقيق.

2/1 كوب سكر مطحون.

3/1 كوب زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

2/1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

بيضة كبيرة الحجم.

5 كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق يتم وضع الدقيق والسكر واللبن ويتم خلط المكونات مع بعضها.

ثم يتم وضع الزيت والبيض في وعاء آخر واخلطيهم مع بعضهم بواسطة ملعقة من الخشب.

ومن ثم يتم إضافة خليط البيض لخليط الدقيقوعلى في الاستمرار بخلط المكونات مع بعضها لبضعة دقائق حتى أن تصبح متماسكة.

تضاف الماء للعجين ويتم العجن لمدة 15 دقيقة ثم توضع العجينة في وعاء نظيف وتغلف وتترك في مكان دافئ.

انتظري ساعة كاملة حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

بعد ذلك يتم وضعها على سطح صلب وتقسم في صورة دوائر صغيرة الحجم وتتركيها حوالي 30 دقيقة حتى ترتاح.

احضري صينية الفرن المبطنة بالزيت يرص بها عجينة خميرة اللبن.

ضعيها في الفرن على درجة حرارة هادئة وتركيها حتى تصبح ذهبية اللون.

تخرج من الفرن بعد ذلك وتترك لحوالي 10 دقائق لتهدأ ثم تقطع لشرائح وقدميها بالهناء والشفاء.

طريقة عمل خميرة اللبن والطماطم الجافة

المقادير:

5 كوب دقيق.

1 كوب لبن.

5 كوب ماء.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

1 ملعقة كبيرة حبة البركة.

2/1 كوب زيت.

صفار بيضة مخلوط مع مقدار حليب لدهن العجينة.

طريقة التحضير: