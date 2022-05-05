وداعاً للشيب.. بموزة واحدة تخلصي تماماً من شيب الشعر المبكر في ساعة حتي لو كان شعرك كله أبيض

الشعر الأبيض من المشاكل المزعجة التي قد تظهر في سن صغير جدًا وتجعل الكثير من السيدات والرجال يبدون أكبر في السن, ولذلك يلجأن دائما الي استخدام الطرق المختلفة لصبغ الشعر مثل الحناء والصبغات الكيميائية التي تدمر الشعر بسبب عملية سحب اللون من الشعر لتغطيه بلون أسود وتسبب ضعف في الشعر بشكل كبير ويتعرض للتساقط, ولذلك نجد أن الكثير اتجه الي استخدام الطرق الطبيعية لصبغ الشعر, وسنعرض في هذا المقال كيفية استخدام الموز للشعر للتخلص من أي شعر أبيض نهائي من الأستخدام الأول.

كيفية عمل صبغة طبيعية بالموز في البيت للقضاء على أي شعر أبيض

الموز يحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامينب وفيتامين سي وبعض العناصر الغذائية الأخري, وله فوائد أخري للشعر حيث أنه يم استخدامه مع القهوة في عمل صبغة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض, والحفاظ على لون الشعر الطبيعي أطول فترة ممكنة, ويتم استخدام الموز بالطريقة التالية:-

نستخدم ثمرة من الموز ونضعها في الخلاط ونضع معها معلقتين مايونيز ونمزجهم حتى يصبح القوام ناعم مثل الكريم.

نضيف ثلاث ملاعق من القهوة ونقلب ونستخدم الخليط على شعر مبلل ويفضل يكون نظيف.

نترك الصبغة على الشعر وبعد ذلك نغسل الشعر من الخليط بالماء ومع الاستخدام سيختفي الشعر الأبيض نهائي.

أهم الخطوات التي يجب إتباعها للحفاظ على الشعر من الشيب

هناك مجموعة من الخطوات التي يتم الحفاظ على القيام بها للحفاظ على الشعر من الشيب وتتمثل في الآتي:-