نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة بيضاء .. حضري خلطة تبيض اليدين والرجلين والركبة والأكواع بمكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تبيض اليدين والرجلين، تعتبر اليدين والرجلين من أكثر المناطق الموجودة في الجسم تعرضاً للأشعة فوق البنفسجية والغبار والتلوث، وتصنف هذه العوامل من أكثر العوامل التي تسبب حروق الشمس وتصبغ البشرة الداكنة على جلد اليدين والقدمين، لذلك لابد من العناية ببشرة تلك المناطق بشكل مستمر حتى لا تتعرض للتشقق والجفاف من خلال استخدام بعض الخلطات والوصفات والكريمات المنزلية التي تحضر ببعض المواد والمكونات الطبيعية الفعالة في تنعيم وتفتيح بشرة اليدين والرجلين، ونحن سوف نشارك معكم هذه الوصفات من خلال النص التالي.

خلطة تبيض اليدين والرجلين

فيما يلي ثلاث خلطات طبيعية يمكن تحضيرهم بمكونات بسيطة وخطوات سهلة وسريعة من أجل تفتيح أصابع اليدين ومنطقة الكوعين والركبتين، وتنعيم القدمين والساقين وإزالة التشققات عنها:

خلطة عصير الليمون

قومي بتبييض يديك وقدميك بعصير الليمون وزيت الزيتون والسكر، حيث لا يشتهر الليمون بخواصه الطبيعية الرائعة لتفتيح البشرة فقط، ولكنه أيضًا يرطب البشرة ويحافظ عليها ناعمة ولامعة، فقط كل ما عليك فعله هو عصر ثمرة كبيرة من الليمون ويتم مزجه مع ملعقة صغيرة من السكر وقطرات من عصير الليمون، ثم يتم فرك أصابع اليدين والرجلين وكعوب القدمين بهذه الخلطة، ثم تكرر هذه الوصفة بانتظام لمدة 3 أسابيع للحصول على نتائج مرضية.

خلطة الزبادي

جربي وضع الزبادي والنشا على يديك وقدميك وتمتعي ببشرة ناعمة ونظيفة وبيضاء خالية من أي اسمرار، حيث تحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يحمي الجلد من علامات التجاعيد والبقع الداكنة والتشققات، ويشفى الحروق بشكل فعال، لذلك عليك بخلط ملعقتين كبيرتين من الزبادي في بوله متوسطة الحجم مع ملعقة ونصف من النشا، وعصير نصف ليمونه، ثم يفرد الماسك على منطقة اليدين والرجلين، ويدلك بها الجلد جيداً، قبل أن يشطف الجلد بالماء الفاتر والصابون، ثم يتم تكرار هذا الماسك مرتين كل أسبوع.

خلطة خل التفاح

خل التفاح هو أحد السوائل المعروفة بقدرته السحرية على تبييض البشرة، فوضع خل التفاح على بشرة الجلد سوف تلاحظين أن البقع الداكنة تختفي في غضون أسابيع قليلة، لذلك عليك بتقطير بضع قطرات من الخل على قطعة قطن وامسح المناطق الداكنة من بشرتك، ثم اتركي هذا المنظف على بشرتك لمدة 10 دقائق قبل أن تشطفيه بالماء الفاتر.