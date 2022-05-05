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وداعا لليزر.. مكون ميخطرش على بالك للتخلص من شعر الجسم كله تعد خلطة النشا لإزالة شعر الوجه الزائد هي واحدة من أشهر الوصفات وأكثرها فعالية من بين الخلطات الطبيعية في التخلص من الشعر الزائد، ويمكنك استخدام و تطبيق الوصفة في إزالة الشعر من جميع مناطق الجسم، فالشعر الزائد نعاني منه حتى وإن كان بدرجات متفاوتة في الكثافة ولكن المشكلة واحدة والحلول كثيرة، وكانت وصفة النشا من أفضل الوصفات وخاصة وأن النشا له ملايين الفوائد التي تعود على الجلد وسنقدم لكم أفضل الوصفات فيما يلي. خلطة النشا لإزالة شعر الوجه الزائد المكونات:- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. طريقة التحضير:- قومي بخلط النشا مع زيت الزيتون وامزجيهم جيدًا في وعاء مناسب وعميق حتى لا تقع منه المكونات.

بعد ذلك قومي بتنظيف وجهك أو المنطقة المراد تنظيفها من الشعر الزائد ثم قومي بتطبيق الخليط عليها.

دلكي المنطقة جيدًا عند وضع المزيج واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تجف تمامًا على المنطقة.

أزيليها في عكس اتجاه نمو الشعر لإزالته من الجذور ثم قومي بشطف بشرتك بالماء الفاتر ورطبيها بعد هذه الطريقة مباشرة. طريقة النشا والبيض للتقشير مقادير الطريقة:- بياض بيضة كبيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. طريقة وخطوات التحضير:- أضيفي بياض البيض مع نشا الذرة وقلبيهم ثم قومي بإضافة السكر بعد ذلك إلى الخليط.

اشطفي وجهك أولًا ثم ابدئي في وضعه على بشرتك ودلكيه لمدة خمس دقائق واتركيه عليها لمدة تتراوح من ربع إلى نصف ساعة.

بعد أن يجف الخليط من على بشرتك قومي بفركه وقشريه من عليها حتى تزيل الجلد الميت والزائد من عليها.

اشطفي وجهك بالماء البارد بعد تقشيره حتى يسد مسام البشرة المفتوحة ويحميها من الإصابة بالبكتيريا الضارة والسموم.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل حتى تحصلي على أفضل تقشير وبشرة نضرة وناعمة كبشرة الأطفال.

من الأفضل عدم استخدام هذه الوصفة على البشرة المصابة بحبوب الشباب لأنها تحتوي على نوع من أنواع الفيتامينات التي تتفاعل مع الحبوب وتنتج بثور. عمر شويل - جدة وداعا لليزر.. مكون ميخطرش على بالك للتخلص من شعر الجسم كله للابد وبدون الم نهائيا - ثقفني

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