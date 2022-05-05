نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول لحد الركب.. القرنفل معجزة ربانية تنبت الفراغات حتي لو كان أصلع تطول الشعر بجنون وتعالج التساقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل عشب طبيعي يستخدم في العديد من الأغراض منها الصحية ويمكن إضافته الي الطعام للأستفادة من رائحة وفوائده وكذلك يستخدم القرنفل للشعر حيث انه من المواد التي أصبحت معروفة بقدرته على تكثيف الشعر والتخلص من أي فراغات في فروة الرأس و إصلاح تلف الشعر, ولذلك تزداد عمليات البحث يومًا بعد يوم حول كيفية استخدام القرنفل بشكل صحيح على الشعر, وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية بالتفصيل من الطرق الفعالة التي يمكن استخدام القرنفل بها لإنبات الشعر.

خطوات استخدام خليط القرنفل مع الزبادي لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

القرنفل من المواد التي تحتوي على فيتامينات التي تقوي الشعر تقلل من معدل تساقطة وتساعد في تطويل الشعر بشكل سريع وملحوظ, كما أنه يحتوي على مواد مضادة لعملية الأكسدة وبالتالي يحفز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على الشعر, كما أنه يقلل من الدهون التي تسبب انسداد مسام الشعر وخاصة الشعر الدهني, ويمكن استخدام القرنفل بالطريقة التالية:-

نجفف كمية من القرنفل جيدًا في الشمس للتخلص من أي رطوبة موجودة به.

نطحن كمية من القرنفل ونضع عليهم كوب زبادي ومعلقتين من العسل.

نمزج المكونات كلها وبعد ذلك نوزعها على الشعر كله ونلف الشعر.

نغطي الشعر بكيس ونترك عليه الوصفة ساعتين وبعد ذلك نغسله ونكرر هذه الخطوة مرتين خلال الأسبوع.

خليط القرنفل والبصل لزيادة كثافة وطول الشعر بسرعة الصاروخ

القرنفل والبصل من أفضل الطرق التي لا تعد مكلفة تمامًا وتستخدم بسهولة دون الحاجة الي غسل الشعر بعد استخدامها, وتغذي الشعر بشكل جيد ويلاحظ تغير الشعر بعد استخدامها لأول مرة, ويمكن تحضيرها بالطريقة التالية:-