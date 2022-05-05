نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمري برمي مرارة الفراخ لحد ما عرفت أنها كنز شوفي استخدامها الرائع هتبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مرارة الفراخ من الأجزاء التي يتم التخلص منها قبل طهي الدجاج وذلك لأن طعمها سئ جدًا, ولكن على العكس فإن لمرارة الفراخ استخدام مذهل لا يعرف عنه الكثير, حيث أنه تستخدم في التخلص من شعر لجسم الزائد بشكل فعال جدًا ولكن لا يعرف الكثير من السيدات الطريقة التي يمكن استخدامها بها بحيث تزيل الشعر وتقلل من نموه مرة أخري, وسنوضح خلال السطور التالية الطريقة التي يمكن التخلص بها من شعر الجسم الزائد باستخدام مرارة الفراخ في لمح البصر.

خطوات استخدام مرارة الفراخ للتخلص من شعر الجسم الزائد

الليزر من طرق التخلص من الشعر الفعالة والمريحة جدًا والتي تقلل من ظهور الشعر بشكل كبير, ولكنه يحتاج الي تكلفة عالية جدًا ولكن من الحلول السحرية التي تعد بديل جيد لليزر هي استخدام مرارة الفراخ حيث أنه تحتوي على إنزيمات وأحماض تساعد في التخلص من الشعر بجانب ذلك فهي تقلل من معدل نمو الشعر مرة أخري, ويمكن استخدامها بالطريقة التالية:-

ننزع مرارة الدجاج وتكون موجودة في كيس دهني ويجب أن يكون لونها أصفر.

ننظف المكان الذي سيتم إزالة الشعر منه وبعد ذلك نقوم بإخراج السائل الموجود داخل المرارة,

نستخدمه في تدليك الجلد وبعد ذلك نتركه ربع ساعة حتى يجف ثم يتم فركه من الجلد ونشطف الجلد بماء بارد.

كيفية التخلص من الشعر الزائد باستخدام الخل

الخل من أفضل الطرق التي يمكن استخدامه على الجلد حيث أنه يساعد في التخلص من الشعر دون الشعور بأي ألم كما أنه يقلل من الحبوب التي تظهر في الجلد بسبب البكتيريا التي تدخل في مسامات الشعر, ويمكن استخدام الخل بأكثر من طريقة أهمها الآتي:-