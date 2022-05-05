نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبييض.. دهنة واحدة قبل النوم تنفخ الخدود وتزيل التجاعيد والبقع الداكنة وتبيض البشرة للأبد في المقال التالي
يعتبر ظهور التجاعيد من الأمور المقلقة جدًا لدى كثير من السيدات والرجال وخاصة بعد سن ٤٥ وكثير ما تبحث السيدات عن كريمات وجلسات طبية للتخلص من التجاعيد والشيخوخة المبكرة ولكن من المعروف أن تلك الجلسات غالية الثمن فهناك العديد من الكريمات الطبيعية رخيصة الثمن التي يمكن عملها في المنزل بأقل التكاليف وبأبسط المكونات ودون الحاجة إلى شراء الكريمات أو عمل الجلسات غالية الثمن وسوف نتناول هذا خلال المقال بالتفصيل وسنشرح طريقة تحضير تلك الكريمات بشتى الوسائل دون أي أعراض جانبية أو أضرار على البشرة.
طريقة تحضير كريم للتخلص من التجاعيد المبكرة
يعتبر ظهور التجاعيد من الأمور المزعجة لدى كثير من السيدات وسوف نشرح أهم الطرق لمحاربتها
المكونات
- كريم فراند لفلي.
- زيت زيتون.
- عسل نحل.
- قطرات من ماء الورد.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار إناء ونقوم بوضع ملعقة صغيرة من كريم فراند لفلي.
- نضيف إليها ملعقة من عسل النحل.
- نضيف لتلك المكونات قطرات من ماء الورد مع التقليب.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون
- نقوم بتقليب تلك المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.
- نقوم بفرد تلك المكونات على الوجه والرقبة ونتركها حوالي ١٠ دقائق.
- نقوم بشطف الوجه ويمكن تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.
- وخلال شهر واحد سنلاحظ نتيجة فعالة من التخلص من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.
أهمية كريم فراند لفلي
توجد العديد من الفوائد من ذلك الكريم سوف نوضح أهمها خلال تلك السطور
- يساعد كريم فراند لفلي على التفتيح وتبييض الوجه أكثر من درجتين.
- يساعد كريم فراند لفلي في التخلص من التجاعيد وخطوط الوجه وخاصة الجبهة.
- يساعد هذا الكريم في التخلص من آثار الحبوب والالتهابات.
- يحتوي هذا الكريم على مجموعة من الفيتامينات والمعادن اللازمة للبشرة.
- يساعد فراند لفلي في محاربة السواد الظاهر حول الفم .
- يساعد في التخلص تمامًا من انتفاخات العين وعلامات الأرق حول العين.
- يعطي البشرة درجة واضحة من النضارة والنعومة ولكن يفضل استخدامه بعيدًا عن الشمس حتى لا تلتهب البشرة.
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