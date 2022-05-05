معجزة.. كريم الخميرة السحرى لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوى كيراتين طبيعى لشعر كخيوط الحرير فى ربع ساعة فرد وتطويل للؤكب وتنعيم بسرعة

معجزة.. كريم الخميرة السحرى لفرد الشعر الخشن ، يعتبر كريم الخميرة من أنواع الكريمات السحرية التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر، حيث يسعى جميع الفتيات إلى الحصول على شعر منسدل ومفروم خالي من الهيشان والتجاعيد يكون من السهل تسريحه، فالمرأة تحب أن تتزين دائماً بشعرها لأنه تاج جمالها الذي يتوج على رأسها، ونحن سوف نساعدك أن تجعلي شعرك صحي ومغذي بعمق عن طريق استخدام كريم الخميرة التي يحتوي على جميع الخصائص الذي يحتاج لها الشعر.

معجزة.. كريم الخميرة السحرى لفرد الشعر الخشن

اجعلي هذه الوصفة من ضمن اختياراتك الأولى في روتين العناية بجمال وصحة الشعر، لأنها تحتوي على عناصر مهمة جداً تحفيز نمو الشعر وتقوي بصيلاته وتستخدم كما يلي:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة نشا.

4/1 كوب خل التفاح.

طريقة إعداد كيم الخميرة:

في وعاء يتم خلط المكونات مع بعضها حتى تحصلين على خليط كريمي.

قومي بتغطية الوعاء وانتظري 30 دقيقة ومن ثم يستم تقليب الخليط.

ابدئي في توزيع الكريم على الشعر ثم يتم لفه بكيس حراري أو بالنايلون.

انتظري لمدة ساعة ونصف بعدها يتم غسيل الشعر جيداً بالماء والشامبو حتى يصبح خالي من الخليط.

كريم الخميرة والعسل

تعد واحدة من الطرق التي يمكن أن يتم تحضيرها في البيت والاستفادة من فوائدها السحرية فالعسل يساعد على جعل الشعر رطب وناعم بالإضافة إلى أنه يعزز ويكثف الشعر ويستخدم كالتالي:

المكونات:

2/1 كوب خميرة.

3 ملعقة كبيرة عسل طبيعي.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة الإعداد:

في وعاء يتم إضافة المكونات وخلطها مع بعضها.

ثم يتم تطبيق الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويجب أن يترك لمدة ساعة كاملة على الأقل.

يتم لف الشعر وتغطيته بغطاء الاستحمام البلاستيكي.

بعد انتهاء الوقت المحدد يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

ولكي تحصلين على نتائج فعالة عليك بتكرار الاستخدام مرة واحدة في الأسبوع.

وعلك الاستمرار لمدة تصل إلى شهرين وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد كريم الخميرة للشعر

تحتوي الخميرة على كثير من الفوائد منها: