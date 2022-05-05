عملاق التفتيح الفورى.. كريم النشا والليمون لتبيض البشرة والجسم كلة معجزة وقنبلة لتفتيح الاماكن الحساساة وازالة سواد السنين

عملاق التفتيح الفورى.. كريم النشا والليمون ، تبيض البشرة من الأمور الذي تشغل عقول الفتيات كما أن البشرة تتعرض لبعض من العوامل التي تؤثر على رونقها وجمالها مثل تراكم الأتربة والأوساخ داخل المسام وحروق الجلد الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس لوقت طويلا جداً، وهذا يحتاج إلى روتين عناية بالبشرة.

ويكون من الأفضل إذا تبعتي استخدام الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على حماية البشرة وتغذيتها بعمق كبير، بالإضافة إلى أنها سوف تساعد في تفتيح وتبيض البشرة، وسوف نقدم لكم أفضل طرق استخدام كريم النشا والليمون لتفتيح وتبيض البشرة ويمكن عن طريقها الحصول على كافة الفوائد الموجودة في كلا المكونين.

عملاق التفتيح الفورى.. كريم النشا والليمون

يعد من أنواع الكريمات الطبيعية التي يمكن الاعتماد عليها في تفتيح وتوحيد لون البشرة بطريقة آمنة ومفيدة جداً للبشرة ويمكن أن يستخدم بهذه الطريقة التالية:

المكونات:

عصير ثمرة ليمون.

2 ملعقة كبيرة نشا.

4 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق ونظيف يتم إضافة النشا والليمون واخلطيهم مع بعضهم.

ومن ثم يتم إضافة لبن الزبادي واخطي مرة أخرى المكونات حتى تتجانس ويتكون لديك خليط كريمي.

قومي بتنظيف البشرة بالماء والصابون وتجفيفها بمنشفة نظيفة.

ابدئي في تطبيق الخليط على البشرة وتركيه لمدة 20 دقيقة.

ثم يتم تنظيف البشرة بغسول مناسب للبشرة والماء الفاتر حتى تتخلصين تماماً من بقايا الخليط.

يتم تكرار استخدام الخليط مرتين في الأسبوع حتى تحصلين على نتائج مرضية.

كما ينبغي عدم التعرض لأشعة الشمس بعد استخدام الخليط على البشرة.

كريم النشا والليمون لنضارة البشرة

لكي تحصلين على بشرة نضرة وجذابة يفضل استخدام كريم النشا والليمون والعسل الذي يحتوي على عناصر مهمة جداً للبشرة والذي يتم تجهيزه بهذا الشكل:

المكونات:

4 ملعقة عصير ليمون.

2 ملعقة صغيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة ماء.

طريقة الاستخدام: