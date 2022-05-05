تنظيف الشنط البيضاء الجلد والقماش وإزالة الإصفرار في اقل من 10 دقائق بدون مجهود هترجع جديدة

تنظيف الشنط البيضاء الجلد والقماش وإزالة الإصفرار، هناك الكثير من السيدات والفتيات الذين يمتلكون شنط كثيرة جداً و يفضلن دائما شراء الشنط البيضاء والألوان الفاتحة بمختلف الخامات الجلد والقماش و الشمواه وغيره وهذا لأن الألوان الفاتحة دائما تليق مع كافة الملابس بمختلف الأنواع و تتماشى مع جميع الملابس وكافة المناسبات مثل الأفراح و المناسبات، ولكن من أكثر المشكلات التي تواجه الجميع وتعاني منها كثيراً جميع السيدات والفتيات هو اتساخ الشنط البيضاء وظهور البقع و الاصفرار على الشنط وهذا يؤدي إلى تغير شكل الشنطة و يعرضهم إلي الإحراج والخجل أمام الآخرين و يلجؤون إلي استبدال هذه الشنط وشراء شنطة أخرى جديدة وهذا مكلف الثمن جداً وسنقدم لكم أسهل طريقة لتنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا في اقل من 10 دقائق.

تنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا

سنقدم لكم وصفة سحرية وسريعة جدًا لتنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا، مكونات الشنطة هي:

5 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

فرشاة أسنان.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

أسيتون (مزيل طلاء الأظافر).

مناديل مبللة.

طريقة تحضير خلطة تنظيف الشنطة البيضاء الجلد و القماش وإزالة الإصفرار نهائيا

أولا نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع 5 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

ثم نضيف عليهم عصير الليمون ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الخل الأبيض و نقلبهم مع بعضهم حتى تحصلين على قوام لزج شبة سائل.

خطوات تنظيف الشنطة البيضاء الجلد والقماش وإزالة الإصفرار