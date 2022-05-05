نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة بانثينول تبييض وتفتيح فوري للجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام في المقال التالي

البانثينول من أفضل وأحسن أنواع الكريمات التى تعالج إسمرار الجسم ويعمل على توحيد لون البشرة كما أن كريم البانثينول يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية والآمنه والصحية التى تعمل على تفتيح لون الجسم والتخلص من البقع الداكنة، ويعمل كريم البانثينول على ترطيب البشرة ويحافظ على نضارتها ولمعانها لذلك تبحث الفتيات على الحل السحري لتبييض الجسم بشرط أن يكون آمن وصحى ولا يضر ولا يرهق البشرة. مكونات عمل خلطة البانثينول لتبييض وتفتيح الجسم إليكي مكونات عمل خلطة كريم بانثينول التي تساعد على تبييض الجسم. عبوة صغيرة من كريم البانثينول

ثلاثة ملاعق كبيرة من فيتامين سي

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من جليسرين سائل طريقة عمل خلطة البانثينول لتبييض وتفتيح البشرة في البداية نقوم بتحضير وعاء عميق ونظيف ونضع به عبوة من كريم البانثينول وملعقة واحدة كبيرة من الحليب ثم نقوم بمزجهم حتى نحصل على خليط كريمي.

وبعد ذلك نقوم بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة من فيتامين سي وملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون وإثنين ملعقة كبيرةمنعصير الليمون ونصف ملعقة كبيرة من القهوة وملعقة واحدة كبيرة من النشا وملعقة واحدة كبيرة من زيت جونسون وملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من جيليسرين سائل .

وبعد ذلك نقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي متجانس وقبل وضع هذا خليط كريم البانثينول نقو بغسل وتنظيف الجسم بالماء وبعد ذلك ينشف بمنشفة .

ثم نقوم بوضع كريم البانثينول على الجسم ونفرده جيدا ونوزعه على الجسم كله ثم نتركه على الجسم لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يجف هذا الخليط تماما .

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ويتم تجفيفه بمنشفة نظيفة جيدا وتكرر هذه الخطوة يوم بعد يوم حتى نحصل على أفضل النتائج الفعالة والمضمونة بخلطة كريم البانثينول السحرية. عمر شويل - جدة بملعقة بانثينول تبييض وتفتيح فوري للجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة بانثينول تبييض وتفتيح فوري للجسم كله وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول أستخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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